Садовый определил должностных лиц, которые будут представлять Львовский горсовет в судах

Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Городской председатель Львова Андрей Садовый составил перечень должностных лиц, которые будут действовать в судах от имени Львовского горсовета. Речь идет о 16 подчиненных.

Об этом говорится в распоряжении Львовского городского совета.

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Садовый издал распоряжение, которым определил должностных лиц, уполномоченных представлять Львовский городской совет и его исполнительный комитет в судах Украины.

"С целью надлежащего обеспечения прав Львовского городского совета, исполнительного комитета Львовского городского совета на доступ в суд и надлежащую юридическую помощь, квалифицированную защиту прав и законных интересов, рационального планирования и расходования средств бюджета Львовской МТГ уполномочить должностных лиц представлять интересы Львовского городского совета и исполнительного комитета Львовского городского совета в судах Украины в порядке самопредставительства без отдельного поручения со всеми правами, предоставленными законом участникам дела", — говорится в распоряжении.

В перечень вошли:

управляющий делами исполнительного комитета Евгений Бойко;

заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач;

заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич;

первый заместитель городского головы — заместитель городского головы по экономическому развитию Андрей Москаленко;

заместитель городского головы по вопросам международного сотрудничества Сергей Кираль;

директор юридического департамента Гелена Пайонкевич;

директор департамента экономического развития Инна Свистун;

и.о. начальника управления государственного контроля за выполнением и охраной земель Светлана Бордиян;

начальница отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам юридического департамента Ирина Вовк;

начальница отдела управления правовой работы юридического департамента Кристина Гриниха;

начальница отдела правовой экспертизы по земельным вопросам управления правовой работы юридического департамента Юлия Кубай;

главная специалистка юридического департамента Ольга Полищук;

заместитель директора юридического департамента Ирина Редько;

заместитель начальника отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам юридического департамента Ольга Тарасович;

ведущая специалистка отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам управления правовой работы юридического департамента Оксана Шагай;

заместитель начальника отдела юридического департамента Марта Шевченко.

Садовый также уполномочил еще 28 должностных лиц представлять Львовский горсовет в судах, кроме случаев, касающихся отказа от иска, апелляции, кассации или заключения мирового соглашения.

Распоряжение. Фото: скриншот

Распоряжение. Фото: скриншот

Распоряжение. Фото: скриншот

Напомним, в мае директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Оксана Пригода получила 101 450 гривен заработной платы.

Ранее Садовый заявил, что город начинает реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта в своей истории.