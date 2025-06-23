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Главная Львов Садовый назначил должностных лиц, которые будут вести дела в суде

Садовый назначил должностных лиц, которые будут вести дела в суде

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 14:16
Садовый определил должностных лиц, которые будут представлять Львовский горсовет в судах
Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Ключові моменти Кто будет действовать в суде от Львовского горсовета

Городской председатель Львова Андрей Садовый составил перечень должностных лиц, которые будут действовать в судах от имени Львовского горсовета. Речь идет о 16 подчиненных.

Об этом говорится в распоряжении Львовского городского совета.

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Кто будет действовать в суде от Львовского горсовета

Садовый издал распоряжение, которым определил должностных лиц, уполномоченных представлять Львовский городской совет и его исполнительный комитет в судах Украины.

"С целью надлежащего обеспечения прав Львовского городского совета, исполнительного комитета Львовского городского совета на доступ в суд и надлежащую юридическую помощь, квалифицированную защиту прав и законных интересов, рационального планирования и расходования средств бюджета Львовской МТГ уполномочить должностных лиц представлять интересы Львовского городского совета и исполнительного комитета Львовского городского совета в судах Украины в порядке самопредставительства без отдельного поручения со всеми правами, предоставленными законом участникам дела", — говорится в распоряжении.

В перечень вошли:

  • управляющий делами исполнительного комитета Евгений Бойко;
  • заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач;
  • заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич;
  • первый заместитель городского головы — заместитель городского головы по экономическому развитию Андрей Москаленко;
  • заместитель городского головы по вопросам международного сотрудничества Сергей Кираль;
  • директор юридического департамента Гелена Пайонкевич;
  • директор департамента экономического развития Инна Свистун;
  • и.о. начальника управления государственного контроля за выполнением и охраной земель Светлана Бордиян;
  • начальница отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам юридического департамента Ирина Вовк;
  • начальница отдела управления правовой работы юридического департамента Кристина Гриниха;
  • начальница отдела правовой экспертизы по земельным вопросам управления правовой работы юридического департамента Юлия Кубай;
  • главная специалистка юридического департамента Ольга Полищук;
  • заместитель директора юридического департамента Ирина Редько;
  • заместитель начальника отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам юридического департамента Ольга Тарасович;
  • ведущая специалистка отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам управления правовой работы юридического департамента Оксана Шагай;
  • заместитель начальника отдела юридического департамента Марта Шевченко.

Садовый также уполномочил еще 28 должностных лиц представлять Львовский горсовет в судах, кроме случаев, касающихся отказа от иска, апелляции, кассации или заключения мирового соглашения.

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Распоряжение. Фото: скриншот
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Распоряжение. Фото: скриншот
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Распоряжение. Фото: скриншот

Напомним, в мае директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Оксана Пригода получила 101 450 гривен заработной платы.

Ранее Садовый заявил, что город начинает реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта в своей истории.

суд правосудие Львов Андрей Садовый документы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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