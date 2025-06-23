Садовый определил должностных лиц, которые будут представлять Львовский горсовет в судах

Садовый назначил должностных лиц, которые будут вести дела в суде
Городской председатель Львова Андрей Садовый составил перечень должностных лиц, которые будут действовать в судах от имени Львовского горсовета. Речь идет о 16 подчиненных.
Об этом говорится в распоряжении Львовского городского совета.
Кто будет действовать в суде от Львовского горсовета
Садовый издал распоряжение, которым определил должностных лиц, уполномоченных представлять Львовский городской совет и его исполнительный комитет в судах Украины.
"С целью надлежащего обеспечения прав Львовского городского совета, исполнительного комитета Львовского городского совета на доступ в суд и надлежащую юридическую помощь, квалифицированную защиту прав и законных интересов, рационального планирования и расходования средств бюджета Львовской МТГ уполномочить должностных лиц представлять интересы Львовского городского совета и исполнительного комитета Львовского городского совета в судах Украины в порядке самопредставительства без отдельного поручения со всеми правами, предоставленными законом участникам дела", — говорится в распоряжении.
В перечень вошли:
- управляющий делами исполнительного комитета Евгений Бойко;
- заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач;
- заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич;
- первый заместитель городского головы — заместитель городского головы по экономическому развитию Андрей Москаленко;
- заместитель городского головы по вопросам международного сотрудничества Сергей Кираль;
- директор юридического департамента Гелена Пайонкевич;
- директор департамента экономического развития Инна Свистун;
- и.о. начальника управления государственного контроля за выполнением и охраной земель Светлана Бордиян;
- начальница отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам юридического департамента Ирина Вовк;
- начальница отдела управления правовой работы юридического департамента Кристина Гриниха;
- начальница отдела правовой экспертизы по земельным вопросам управления правовой работы юридического департамента Юлия Кубай;
- главная специалистка юридического департамента Ольга Полищук;
- заместитель директора юридического департамента Ирина Редько;
- заместитель начальника отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам юридического департамента Ольга Тарасович;
- ведущая специалистка отдела правовой экспертизы по градостроительным и жилищным вопросам управления правовой работы юридического департамента Оксана Шагай;
- заместитель начальника отдела юридического департамента Марта Шевченко.
Садовый также уполномочил еще 28 должностных лиц представлять Львовский горсовет в судах, кроме случаев, касающихся отказа от иска, апелляции, кассации или заключения мирового соглашения.
Напомним, в мае директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Оксана Пригода получила 101 450 гривен заработной платы.
Ранее Садовый заявил, что город начинает реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта в своей истории.
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