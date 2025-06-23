Садовий визначив посадовців, які представлятимуть Львівську міськраду в судах

Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Міський голова Львова Андрій Садовий склав перелік посадовців, які діятимуть в судах від імені Львівської міськради. Йдеться про 16 підлеглих.

Про це йдеться в розпорядженні Львівської міської ради.

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Садовий видав розпорядження, яким визначив посадових осіб, уповноважених представляти Львівську міську раду та її виконавчий комітет у судах України.

"З метою належного забезпечення прав Львівської міської ради, виконавчого комітету Львівської міської ради на доступ до суду та належну юридичну допомогу, кваліфікований захист прав та законних інтересів, раціонального планування та витрачання коштів бюджету Львівської МТГ уповноважити посадових осіб представляти інтереси Львівської міської ради та виконавчого комітету Львівської міської ради в судах України в порядку самопредставництва без окремого доручення з усіма правами, наданими законом учасникам справи", — йдеться у розпорядженні.

До переліку увійшли:

керуючий справами виконавчого комітету Євген Бойко;

заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач;

заступник міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич;

перший заступник міського голови — заступник міського голови з економічного розвитку Андрій Москаленко;

заступник міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Кіраль;

директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич;

директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун;

в.о. начальника управління державного контролю за виконанням та охороною земель Світлана Бордіян;

начальниця відділу правової експертизи з містобудівних і житлових питань юридичного департаменту Ірина Вовк;

начальниця відділу управління правової роботи юридичного департаменту Христина Гриниха;

начальниця відділу правової експертизи з земельних питань управління правової роботи юридичного департаменту Юлія Кубай;

головна спеціалістка юридичного департаменту Ольга Поліщук;

заступниця директора юридичного департаменту Ірина Редько;

заступниця начальника відділу правової експертизи з містобудівних та житлових питань юридичного департаменту Ольга Тарасович;

провідна спеціалістка відділу правової експертизи з містобудівних та житлових питань управління правової роботи юридичного департаменту Оксана Шагай;

заступниця начальника відділу юридичного департаменту Марта Шевченко.

Садовий також уповноважив ще 28 посадовців представляти Львівську міськраду в судах, окрім випадків, що стосуються відмови від позову, апеляції, касації чи укладення мирової угоди.

Розпорядження. Фото: скриншот

Розпорядження. Фото: скриншот

Розпорядження. Фото: скриншот

Нагадаємо, у травні директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Оксана Пригода отримала 101 450 гривень заробітної плати.

Раніше Садовий заявив, що місто розпочинає реалізацію найбільшого інфраструктурного проєкту в своїй історії.