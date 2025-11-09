Садовый ответил на дискуссии относительно современных скульптур во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый/Facebook

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на дискуссии, разгоревшиеся вокруг современных скульптур в городе. Он отметил, что искусство должно вызывать эмоции и диалог, а не всегда быть "понятным" сразу.

Об этом Андрей Садовый написал в воскресенье, 9 ноября, в Telegram.

Одна из современных скульптур во Львове. Фото: Садовый/Facebook

Садовый о современных скульптурах во Львове

Во Львове продолжается активное обсуждение современных скульптур, установленных в рамках Недели скульптуры "Диалоги". К дискуссиям присоединился и мэр города Андрей Садовый.

Скульптура во Львове, фото: Садовый/Facebook

"Мне тоже не все скульптуры во Львове нравятся. Важно. Этот текст — о культуре и искусстве в городе. Он не имеет целью отодвинуть на второй план то, что происходит в Украине: война продолжается, мы помним о потерях и работаем ради безопасности и восстановления.

Искусство — не отказ от реальности, а один из способов ее осмыслить и пронести через беду", — отметил Садовый.

Современные скульптуры во Львове, фото: Садовый/Facebook

В то же время он напомнил, что сейчас во Львове сейчас проходит Неделя скульптуры "Диалоги".

По данным мэра Львова, более двадцати художников из Украины и других стран создают работы, которые появляются в разных частях города — от Федоровича до вокзала, от площади Колиивщины до собора Святого Юра.

Садовый отметил, что не все эти скульптуры понятны сразу. И это нормально.

Городской голова привел пример — скульптура "Пузырь" Владимира Семкива возле Оперного театра. Он отметил, что она кажется простой — большой розовый шар. Но за ней, как рассказал Садовый, история целой площади, где когда-то стояли монументы разных режимов: от польского короля до советского Ленина.

"Каждый из них должен был быть "вечным", но все они исчезли. И сегодня там только фонтан летом и елка зимой. Потому что все те памятники были лишь пузырями. Они лопнули", — рассказал мэр Львова.

Львовские скульптуры. Фото: Садовый/Facebook

В то же время он отметил, что современные художники часто не ставят возле своих работ таблички или объяснения.

"Говорят: искусство должно говорить именно — не текстом, а эмоцией. Потому что как только мы прочитаем "правильный ответ", перестанем фантазировать, исследовать, думать. Может, именно поэтому некоторые работы нас раздражают — потому что мы привыкли, что все надо объяснить. Все, кроме Ленина, конечно", — отметил Садовый.

Кроме того, он рассказал о еще одном наблюдении. По его словам, чем ближе скульптура к центру города, тем больше дискуссий вокруг нее.

"Давид" возле Кукольного театра был незаметным. Может, дело не в искусстве, а в нашей готовности его видеть? Ведь это не всегда о привычной красоте или удобстве.

Современное искусство — это тоже диалог. И хорошо, что он у нас продолжается. Время все расставит по местам. Как всегда. Кстати, поздравляю с Днем работников культуры. Спасибо за ваш труд!", — резюмировал Садовый.

Скриншот сообщения Садового/Facebook

