Садовий прокоментував суперечки навколо скульптур у Львові

Садовий прокоментував суперечки навколо скульптур у Львові

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 18:56
Оновлено: 18:56
Садовий відповів на дискусії щодо сучасних скульптур у Львові
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий/Facebook

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на дискусії, що розгорілися навколо сучасних скульптур у місті. Він наголосив, що мистецтво має викликати емоції й діалог, а не завжди бути "зрозумілим" одразу.

Про це Андрій Садовий написав у неділю, 9 листопада, в Telegram.

Львів скульптура
Одна із сучасних скульптур у Львові. Фото: Садовий/Facebook

Садовий про сучасні скульптури у Львові

У Львові триває активне обговорення сучасних скульптур, встановлених у межах Тижня скульптури "Діалоги". До дискусій долучився й мер міста Андрій Садовий.

Мистецтво Львів
Скульптура у Львові. Фото: Садовий/Facebook

"Мені теж не всі скульптури у Львові подобаються. Важливо. Цей текст — про культуру та мистецтво у місті. Він не має на меті відсунути на другий план те, що відбувається в Україні: війна триває, ми пам’ятаємо про втрати й працюємо заради безпеки та відбудови.

Мистецтво — не відмова від реальності, а один зі способів її осмислити й пронести через лихо", — зазначив Садовий.

Львів
Сучасні скульптури у Львові. Фото: Садовий/Facebook

Водночас він нагадав, що зараз у Львові зараз триває Тиждень скульптури "Діалоги".

За даними мера Львова, більш ніж двадцять митців з України та інших країн створюють роботи, які з’являються у різних частинах міста — від Федоровича до вокзалу, від площі Коліївщини до собору Святого Юра.

Садовий зауважив, що не всі ці скульптури зрозумілі одразу. І це нормально.

Міський голова навів приклад — скульптура "Бульбашка" Володимира Семківа біля Оперного театру. Він зазначив, що вона здається простою — велика рожева куля. Але за нею, як розповів Садовий, історія цілої площі, де колись стояли монументи різних режимів: від польського короля до радянського Леніна.

"Кожен із них мав бути "вічним", але всі вони зникли. І сьогодні там лише фонтан влітку і ялинка взимку. Бо всі ті пам’ятники були лише бульбашками. Вони луснули", — розповів мер Львова.

Львів Садовий
Львівські скульптури. Фото: Садовий/Facebook

Водночас він наголосив, що сучасні митці часто не ставлять біля своїх робіт таблички чи пояснення.

"Кажуть: мистецтво має говорити саме — не текстом, а емоцією. Бо щойно ми прочитаємо "правильну відповідь", перестанемо фантазувати, досліджувати, думати. Може, саме тому деякі роботи нас дратують — бо ми звикли, що все треба пояснити. Усе, крім Леніна, звичайно", — зазначив Садовий.

Крім того, він розповів про ще одне спостереження. За його словами, чим ближче скульптура до центру міста, тим більше дискусій навколо неї.

"Давид" біля Лялькового театру був непомітним. Може, справа не в мистецтві, а в нашій готовності його бачити? Адже це не завжди про звичну красу чи зручність.

Сучасне мистецтво — це теж діалог. І добре, що він у нас триває. Час усе розставить по місцях. Як завжди. До речі, вітаю з Днем працівників культури. Дякую за вашу працю!", — резюмував Садовий.

Садовий
Скриншот повідомлення Садового/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Садовий розповів про будівництво крематорію в місті.

Раніше Садовий виступив із жорсткою заявою щодо готелів, які виплачують зарплати працівникам у конвертах.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
