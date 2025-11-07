У Львові будують крематорій — Садовий розповів, коли об’єкт запрацює

Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий розповів про будівництво крематорію в місті. За його словами, роботи вже завершені на 60%.

Про це Андрій Садовий розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Новини.LIVE.

Будівництво крематорію у Львові

"До кінця року весь конструктив буде збудований. Пічі вже фактично виготовлені. Я думаю, що десь до кінця місяця вже їх будуть транспортувати сюди до Львова. Звичайно, що це питання благоустрою, треба буде все зробити. В принципі наступний рік, весна, вже цей обʼєкт буде працювати. Він критично важливий для громади Львова", — зауважив Садовий.

За його словами, уже зведено більшість стін, змонтовано складні конструкції та прокладено основні мережі.

Крематорій зводять у три етапи:

спершу виконують підготовчі роботи;

далі — будівництво та монтаж обладнання;

після чого облаштовують залу прощань і колумбарний парк.

Проєкт розробили архітектори з Маріуполя, які задумали його як символічний простір із водоймою та мостом — уособленням переходу від життя до вічності.

"Якщо рахувати поховання класичне і кремацію, це мінімум 30% буде дешевше ціна зі всім сервісом. Ми все це робимо за кредитні кошти, оскільки бюджетні кошти в основному витрачаємо на речі, повʼязані з підтримкою військових і соціальні речі", — каже міський голова Львова.

Загальна вартість орієнтовно 170 мільйона гривень.

Керівник Муніципальної обрядової служби Максим Путря зауважив, що будуть передбачені різні форми поховання — від класичного поховання урни до розвіювання праху.

Нагадаємо, у тендері про будівництво крематорію у Львові йдеться, що усі заплановані роботи повинні завершити до кінця 2026 року.

А 2 січня Садовий оголосив про початок будівництва крематорію. Там заклали капсулу, що символізує старт робіт.