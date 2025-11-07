Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові будують крематорій — Садовий сказав, що вже зроблено

У Львові будують крематорій — Садовий сказав, що вже зроблено

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 23:55
Оновлено: 00:34
У Львові будують крематорій — Садовий розповів, коли об’єкт запрацює
Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий розповів про будівництво крематорію в місті. За його словами, роботи вже завершені на 60%.

Про це Андрій Садовий розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Будівництво крематорію у Львові

"До кінця року весь конструктив буде збудований. Пічі вже фактично виготовлені. Я думаю, що десь до кінця місяця вже їх будуть транспортувати сюди до Львова. Звичайно, що це питання благоустрою, треба буде все зробити. В принципі наступний рік, весна, вже цей обʼєкт буде працювати. Він критично важливий для громади Львова", — зауважив Садовий.

За його словами, уже зведено більшість стін, змонтовано складні конструкції та прокладено основні мережі.

Крематорій зводять у три етапи:

  • спершу виконують підготовчі роботи;
  • далі — будівництво та монтаж обладнання;
  • після чого облаштовують залу прощань і колумбарний парк.

Проєкт розробили архітектори з Маріуполя, які задумали його як символічний простір із водоймою та мостом — уособленням переходу від життя до вічності.

"Якщо рахувати поховання класичне і кремацію, це мінімум 30% буде дешевше ціна зі всім сервісом. Ми все це робимо за кредитні кошти, оскільки бюджетні кошти в основному витрачаємо на речі, повʼязані з підтримкою військових і соціальні речі", — каже міський голова Львова.

Загальна вартість орієнтовно 170 мільйона гривень.  

Керівник Муніципальної обрядової служби Максим Путря зауважив, що будуть передбачені різні форми поховання — від класичного поховання урни до розвіювання праху.

Нагадаємо, у тендері про будівництво крематорію у Львові йдеться, що усі заплановані роботи повинні завершити до кінця 2026 року.

А 2 січня Садовий оголосив про початок будівництва крематорію. Там заклали капсулу, що символізує старт робіт.

Львів будівництво Андрій Садовий похорон крематорій
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації