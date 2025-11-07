Во Львове строят крематорий — Садовый рассказал, когда объект заработает

Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о строительстве крематория в городе. По его словам, работы уже завершены на 60%.

Об этом Андрей Садовый рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Новини.LIVE.

Строительство крематория во Львове

"До конца года весь конструктив будет построен. Печи уже фактически изготовлены. Я думаю, что где-то до конца месяца уже их будут транспортировать сюда во Львов. Конечно, это вопрос благоустройства, надо будет все сделать. В принципе следующий год, весна, уже этот объект будет работать. Он критически важен для общины Львова", — отметил Садовый.

По его словам, уже возведено большинство стен, смонтированы сложные конструкции и проложены основные сети.

Крематорий возводят в три этапа:

сначала выполняют подготовительные работы;

далее — строительство и монтаж оборудования;

после чего обустраивают зал прощаний и колумбарный парк.

Проект разработали архитекторы из Мариуполя, которые задумали его как символическое пространство с водоемом и мостом — олицетворением перехода от жизни к вечности.

"Если считать захоронение классическое и кремацию, это минимум 30% будет дешевле цена со всем сервисом. Мы все это делаем за кредитные средства, поскольку бюджетные средства в основном тратим на вещи, связанные с поддержкой военных и социальные вещи", — говорит городской голова Львова.

Общая стоимость ориентировочно 170 миллионов гривен.

Руководитель Муниципальной обрядовой службы Максим Путря отметил, что будут предусмотрены различные формы захоронения — от классического захоронения урны до развеивания праха.

Напомним, в тендере о строительстве крематория во Львове говорится, что все запланированные работы должны завершить до конца 2026 года.

А 2 января Садовый объявил о начале строительства крематория. Там заложили капсулу, что символизирует старт работ.