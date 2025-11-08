Садовий розкритикував готелі Львова за виплати у конвертах

Андрій Садовий. Фото ілюстративне: Facebook Львівської міської ради

Міський голова Львова Андрій Садовий виступив із жорсткою заявою щодо готелів, які виплачують зарплати працівникам у конвертах. Він закликав міжнародні делегації не поселятись у таких закладах і доручив передати дані про них правоохоронним органам.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Садовий про зарплати у тіні у львівських готелях

Під час засідання виконкому Львівської міської ради представили динаміку офіційних зарплат у готелях за останні два квартали. Андрій Садовий подякував власникам закладів, які сплачують податки, та наголосив, що виплата зарплат "у конвертах" є злочином під час війни. За даними сервісу з пошуку роботи, середня заробітна плата у львівських готелях становить 26,5 тис. грн.

"Несплата податків у часі війни — це є дуже великий злочин. Тому що вчителі і медики отримують легальну заробітну платню і з неї сплачують податки, працівники соціальної сфери та військовослужбовці сплачують податки. То чому ті чи інші готелі і їх власники вважають, що можуть дурити всіх?", — сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер доручив передати результати аналізу правоохоронцям та повідомити дипломатичні представництва про готелі, що порушують закон. Він підкреслив, що міський бюджет формується з податків, які спрямовують на підтримку Збройних Сил України, тому "тіньові виплати" прямо зменшують допомогу військовим. Аналіз рівня оплати праці у готельній сфері Львова проводять уже другий рік поспіль, щоб підвищити прозорість бізнесу та дисципліну сплати податків.

