Садовый раскритиковал гостиницы Львова за выплаты в конвертах

Городской голова Львова Андрей Садовый выступил с жестким заявлением относительно отелей, которые выплачивают зарплаты работникам в конвертах. Он призвал международные делегации не поселяться в таких заведениях и поручил передать данные о них правоохранительным органам.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Садовый о зарплатах в тени во львовских отелях

Во время заседания исполкома Львовского городского совета представили динамику официальных зарплат в гостиницах за последние два квартала. Андрей Садовый поблагодарил владельцев заведений, которые платят налоги, и подчеркнул, что выплата зарплат "в конвертах" является преступлением во время войны. По данным сервиса по поиску работы, средняя заработная плата во львовских отелях составляет 26,5 тыс. грн.

"Неуплата налогов во время войны - это очень большое преступление. Потому что учителя и медики получают легальную заработную плату и с нее платят налоги, работники социальной сферы и военнослужащие платят налоги. Так почему те или иные отели и их владельцы считают, что могут обманывать всех?", — сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр поручил передать результаты анализа правоохранителям и сообщить дипломатические представительства о гостиницах, нарушающих закон. Он подчеркнул, что городской бюджет формируется из налогов, которые направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины, поэтому "теневые выплаты" прямо уменьшают помощь военным. Анализ уровня оплаты труда в гостиничной сфере Львова проводят уже второй год подряд, чтобы повысить прозрачность бизнеса и дисциплину уплаты налогов.

