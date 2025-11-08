Видео
Садовый призвал дипломатов избегать отелей-нарушителей

Садовый призвал дипломатов избегать отелей-нарушителей

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 22:03
обновлено: 22:04
Садовый раскритиковал гостиницы Львова за выплаты в конвертах
Андрей Садовый. Фото иллюстративное: Facebook Львовского городского совета

Городской голова Львова Андрей Садовый выступил с жестким заявлением относительно отелей, которые выплачивают зарплаты работникам в конвертах. Он призвал международные делегации не поселяться в таких заведениях и поручил передать данные о них правоохранительным органам.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте также:

Садовый о зарплатах в тени во львовских отелях

Во время заседания исполкома Львовского городского совета представили динамику официальных зарплат в гостиницах за последние два квартала. Андрей Садовый поблагодарил владельцев заведений, которые платят налоги, и подчеркнул, что выплата зарплат "в конвертах" является преступлением во время войны. По данным сервиса по поиску работы, средняя заработная плата во львовских отелях составляет 26,5 тыс. грн.

"Неуплата налогов во время войны - это очень большое преступление. Потому что учителя и медики получают легальную заработную плату и с нее платят налоги, работники социальной сферы и военнослужащие платят налоги. Так почему те или иные отели и их владельцы считают, что могут обманывать всех?", — сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр поручил передать результаты анализа правоохранителям и сообщить дипломатические представительства о гостиницах, нарушающих закон. Он подчеркнул, что городской бюджет формируется из налогов, которые направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины, поэтому "теневые выплаты" прямо уменьшают помощь военным. Анализ уровня оплаты труда в гостиничной сфере Львова проводят уже второй год подряд, чтобы повысить прозрачность бизнеса и дисциплину уплаты налогов.

Напомним, что Андрей Садовый сообщил о строительстве крематория во Львове, которое уже завершено на 60%.

Ранее мы также информировали, что Андрей Садовый рассказал о завершении масштабных ремонтных работ на магистральном водопроводе во Львове.

налоги Львов гостиницы Андрей Садовый Львовский городской совет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
