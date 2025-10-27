Видео
Україна
Видео

Львов Садовый сказал, что делать львовянам, у которых до нет воды

Садовый сказал, что делать львовянам, у которых до нет воды

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 10:57
обновлено: 10:54
Авария на водопроводе во Львове — Садовый назвал сроки возвращения водоснабжения
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Во Львове закончились масштабные ремонтные работы на магистральном водопроводе, из-за чего около 50 тысяч жителей города временно остались без водоснабжения. Без воды в частности находилась часть Железнодорожного и Шевченковского районов.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также:

Ремонтные бригады заменили участок трубы 1901 года выпуска

На месте до сих пор работают несколько аварийных бригад. Ранее для обеспечения потребностей жителей в районы без централизованного водоснабжения подвозили питьевую воду - водовозки будут работать до тех пор, пока система не заработает полностью.

Причиной новых аварий на сети стали гидроудары, возникшие после повторного заполнения системы водой под давлением. Как пояснил городской голова Андрей Садовый, в старых трубах из-за этого появляются новые прорывы и предсказать, когда возникнут новые просто невозможно.

"Чтобы вы понимали, был четвертый прорыв за последние трое суток. Это труба 1901 года, когда положили этот водопровод. Гарантировать что завтра такого не будет в принципе невозможно, потому что этот водопровод надо менять 30 км. Сегодня мы себе этого не можем позволить. Вода уже пошла в сеть, до конца дня уже должна быть у всех", — сообщил мэр Львова.

Вчера, 26 октября в 10:30 начался поэтапный запуск водоснабжения. Наполнение системы продолжается постепенно, чтобы избежать повторных гидроударов и обеспечить чистоту воды. По прогнозам коммунальщиков, полное восстановление водоснабжения продлится 11-12 часов, при условии отсутствия новых прорывов.

Известно, что по состоянию на 08:00 утра понедельника, 27 октября, водоснабжение восстановлено на 90% в западной части города. В течение дня давление в сети постепенно нормализуется, поэтому вода будет подниматься и на верхние этажи домов.

Если вода имеет слабое давление или окрашена, в "Львовводоканале" объясняют, что это временно — при запуске системы с внутренних стенок металлических труб смываются отложения оксидов железа. Жителям советуют открыть холодную воду на 3-5 минут и не запускать стиральную машину со светлыми вещами. Если цвет не исчезнет, нужно сообщить адрес предприятию, которое проведет промывку сети.

Напомним, журналист Новини.LIVE поинтересовался у львовян, как они готовятся к зиме в случае отсутствия отопления.

Также читайте, как изменятся цены на коммунальные услуги во Львове с 1 ноября.

Анастасия Постоенко - Редактор
