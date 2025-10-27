Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий сказав, що робити львів'янам, в яких досі нема води

Садовий сказав, що робити львів'янам, в яких досі нема води

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 10:57
Оновлено: 10:54
Аварія на водогоні у Львові — Садовий назвав терміни повернення водопостачання
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

У Львові закінчились масштабні ремонтні роботи на магістральному водогоні, через що близько 50 тисяч мешканців міста тимчасово залишилися без водопостачання. Без води зокрема перебувала частина Залізничного та Шевченківського районів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. 

Реклама
Читайте також:

Ремонтні бригади замінили ділянку труби 1901 року випуску

На місці досі працюють кілька аварійних бригад. Раніше для забезпечення потреб мешканців у райони без централізованого водопостачання підвозили питну воду — водовозки працюватимуть доти, доки система не запрацює повністю.

Причиною нових аварій на мережі стали гідроудари, що виникли після повторного заповнення системи водою під тиском. Як пояснив міський голова Андрій Садовий, у старих трубах через це з’являються нові прориви і передбачити, коли виникнуть нові просто неможливо.

"Щоб ви розуміли, був четвертий прорив за останні три доби. Це є труба 1901 року, коли поклали цей водогін. Гарантувати що завтра такого не буде в принципі неможливо, бо цей водогін треба міняти 30 км. Сьогодні ми собі цього не можемо дозволити. Вода вже пішла в мережу, до кінця дня вже має бути у всіх", — повідомив мер Львова.

Вчора, 26 жовтня о 10:30 розпочався поетапний запуск водопостачання. Наповнення системи триває поступово, щоб уникнути повторних гідроударів і забезпечити чистоту води. За прогнозами комунальників, повне відновлення водопостачання триватиме 11–12 годин, за умови відсутності нових проривів.

Відомо, що станом на 08:00 ранку понеділка, 27 жовтня, водопостачання відновлене на 90% у західній частині міста. Протягом дня тиск у мережі поступово нормалізується, тож вода підніматиметься й на верхні поверхи будинків.

Якщо вода має слабкий тиск або забарвлена, у "Львівводоканалі" пояснюють, що це тимчасово — під час запуску системи з внутрішніх стінок металевих труб змиваються відкладення оксидів заліза. Мешканцям радять відкрити холодну воду на 3–5 хвилин і не запускати пральну машину зі світлими речами. Якщо колір не зникне, потрібно повідомити адресу підприємству, яке проведе промивку мережі.

Нагадаємо, журналіст Новини.LIVE поцікавився у львів'ян, як вони готуються до зими у разі відсутності опалення.

Також читайте, як зміняться ціни на комунальні послуги у Львові з 1 листопада

аварія Львів водопостачання вода Андрій Садовий
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації