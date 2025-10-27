Аварія на водогоні у Львові — Садовий назвав терміни повернення водопостачання

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

У Львові закінчились масштабні ремонтні роботи на магістральному водогоні, через що близько 50 тисяч мешканців міста тимчасово залишилися без водопостачання. Без води зокрема перебувала частина Залізничного та Шевченківського районів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Ремонтні бригади замінили ділянку труби 1901 року випуску

На місці досі працюють кілька аварійних бригад. Раніше для забезпечення потреб мешканців у райони без централізованого водопостачання підвозили питну воду — водовозки працюватимуть доти, доки система не запрацює повністю.

Причиною нових аварій на мережі стали гідроудари, що виникли після повторного заповнення системи водою під тиском. Як пояснив міський голова Андрій Садовий, у старих трубах через це з’являються нові прориви і передбачити, коли виникнуть нові просто неможливо.

"Щоб ви розуміли, був четвертий прорив за останні три доби. Це є труба 1901 року, коли поклали цей водогін. Гарантувати що завтра такого не буде в принципі неможливо, бо цей водогін треба міняти 30 км. Сьогодні ми собі цього не можемо дозволити. Вода вже пішла в мережу, до кінця дня вже має бути у всіх", — повідомив мер Львова.

Вчора, 26 жовтня о 10:30 розпочався поетапний запуск водопостачання. Наповнення системи триває поступово, щоб уникнути повторних гідроударів і забезпечити чистоту води. За прогнозами комунальників, повне відновлення водопостачання триватиме 11–12 годин, за умови відсутності нових проривів.

Відомо, що станом на 08:00 ранку понеділка, 27 жовтня, водопостачання відновлене на 90% у західній частині міста. Протягом дня тиск у мережі поступово нормалізується, тож вода підніматиметься й на верхні поверхи будинків.

Якщо вода має слабкий тиск або забарвлена, у "Львівводоканалі" пояснюють, що це тимчасово — під час запуску системи з внутрішніх стінок металевих труб змиваються відкладення оксидів заліза. Мешканцям радять відкрити холодну воду на 3–5 хвилин і не запускати пральну машину зі світлими речами. Якщо колір не зникне, потрібно повідомити адресу підприємству, яке проведе промивку мережі.

