Во Львове более 1200 военных с инвалидностью, — Садовый

Садовый раскрыл, сколько во Львове военных с инвалидностью
Городской голова Львова Андрей Садовый выступил на экономическом форуме "Вектор Дії", где собрались представители экономического сообщества, чиновники и лидеры местного самоуправления. Глава города поделился данными о количестве военных с инвалидностью в городе и рассказал о планах по развитию системы их поддержки.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.
Сколько во Львове военных с инвалидностью
По словам Садового, во Львове сейчас проживает более 1200 военных, которые получили инвалидность вследствие полномасштабной войны.
Мэр отметил, что потребности этих людей не являются краткосрочными, поэтому город должен готовиться к долговременной работе по реабилитации и социальной поддержке ветеранов.
Глава Львова подчеркнул, что, даже несмотря на ограниченный бюджет развития, город не сворачивает инвестиции в критически важные направления, среди которых в приоритете медицина, образование и ветеранские программы.
"Наша задача — строить качественную сетевую систему реабилитации по всем медицинским учреждениям города", — отметил Садовый.
Ранее мы писали, что во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES — спортивное событие, посвященное ветеранам и военным, которые получили ранения в результате войны.
Также мы сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый в Ратуше принял военных писателей.
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