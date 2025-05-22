Во Львове более 1200 военных с инвалидностью, — Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый на экономическом форуме "Вектор Действия". Фото: Львовский горсовет

Городской голова Львова Андрей Садовый выступил на экономическом форуме "Вектор Дії", где собрались представители экономического сообщества, чиновники и лидеры местного самоуправления. Глава города поделился данными о количестве военных с инвалидностью в городе и рассказал о планах по развитию системы их поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

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По словам Садового, во Львове сейчас проживает более 1200 военных, которые получили инвалидность вследствие полномасштабной войны.

Мэр отметил, что потребности этих людей не являются краткосрочными, поэтому город должен готовиться к долговременной работе по реабилитации и социальной поддержке ветеранов.

Глава Львова подчеркнул, что, даже несмотря на ограниченный бюджет развития, город не сворачивает инвестиции в критически важные направления, среди которых в приоритете медицина, образование и ветеранские программы.

"Наша задача — строить качественную сетевую систему реабилитации по всем медицинским учреждениям города", — отметил Садовый.

Ранее мы писали, что во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES — спортивное событие, посвященное ветеранам и военным, которые получили ранения в результате войны.

Также мы сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый в Ратуше принял военных писателей.