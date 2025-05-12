У Львові відбулися змагання UNBROKEN GAMES для ветеранів — фото

У Львові відбулися Unbroken Games — Садовий показав фото
У Львові відбулися змагання UNBROKEN GAMES — спортивна подія, присвячена ветеранам і військовим, які отримали поранення внаслідок війни. Участь взяли понад 300 учасників.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook в понеділок, 12 травня.
UNBROKEN GAMES у Львові
За словами Садового, упродовж вихідних понад 300 учасників взяли участь у восьми видах спорту. Змагання проходили у двох категоріях — аматори та професіонали.
"Багато сили, підтримки, драйву й емоцій. Це не просто про спорт — це про життя після фронту, про відвагу бути собою і не зупинятись. Дякую кожному, хто взяв участь. Ви надихаєте. Дякуємо за Захист", — йдеться у повідомленні.
Раніше мер Львова Андрій Садовий у Ратуші прийняв військових письменників і поспілкувався з ними.
Також ми писали, що очільник Львова долучився до спортивного челенджу.
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