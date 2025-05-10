Андрій Садовий зустрівся у Львові з Нобелівською лауреаткою Ольгою Токарчук

Ольга Токарчук та Андрій Садовий. Фото: ЛМР

До Львова з візитом солідарності прибула одна з найвпливовіших європейських інтелектуалок — польська письменниця та Нобелівська лауреатка з літератури Ольга Токарчук. Після зустрічей з читачами вона завітала до Ратуші, де поспілкувалася з міським головою Андрієм Садовим.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Садовий обговорив з Токарчук питання культури, виклики, з якими можуть зіткнутися європейські країни через війну Росії проти України, а також пояснив, як Львів підтримує постраждалих.

Мер розповів письменниці про гуманітарну ініціативу UNBROKEN / НЕЗЛАМНІ — комплексну систему допомоги, що включає медичну, психологічну та соціальну підтримку для людей, які постраждали від війни. Також ішлося про розвиток міжнародного партнерства у сфері реабілітації та нових проєктів.

Токарчук спілкується з міським головою Львова. Фото: ЛМР

Своєю чергою Токарчук, яка має українське коріння, наголосила, що Львів для неї — особливе місто: емоційно й родинно близьке. Вона пообіцяла повернутися знову і залишила запис у Книзі почесних гостей Ратуші.

"Зі зворушенням залишаю свій слід у цій пам’ятній книзі. Зі Львовом я пов’язана дуже емоційно, родинно. Бажаю вам сили й відваги, яких вам і так не бракує. Захоплююсь вами. Я — з вами. Нехай якнайшвидше закінчиться ця страшна війна. Слава Україні!" — написала Нобелівська лауреатка.

Ольга Токарчук залишила запис у Книзі почесних гостей Ратуші. Фото: ЛМР

Очільник Львова подякував Токарчук за візит, підкресливши, що така підтримка додає українцям сили.

"Кожен такий візит додає сил українцям. І свідчить про те, що ми не наодинці. Ми разом", — зазначив Садовий.

Що відомо про Ольгу Токарчук

Ольга Токарчук — польська письменниця, есеїстка, сценаристка, поетеса та психологиня. Лауреатка Нобелівської премії з літератури за 2018 рік, Міжнародної Букерівської премії та літературної нагороди "Ніке". Має українське коріння — її бабуся по батьковій лінії родом з України.

Раніше Андрій Садовий показав, як у Львові приймали делегації з країн ЄС 9 травня. Також очільник Львова долучився до спортивного челенджу.