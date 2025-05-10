Андрей Садовый встретился во Львове с Нобелевским лауреатом Ольгой Токарчук

Ольга Токарчук и Андрей Садовый. Фото: ЛГС

Во Львов с визитом солидарности прибыла одна из самых влиятельных европейских интеллектуалок — польская писательница и Нобелевский лауреат по литературе Ольга Токарчук. После встреч с читателями она посетила Ратушу, где пообщалась с городским головой Андреем Садовым.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Садовый обсудил с Токарчук вопросы культуры, вызовы, с которыми могут столкнуться европейские страны из-за войны России против Украины, а также объяснил, как Львов поддерживает пострадавших.

Мэр рассказал писательнице о гуманитарной инициативе UNBROKEN / НЕЗЛАМНЫЕ — комплексной системе помощи, включающей медицинскую, психологическую и социальную поддержку для людей, пострадавших от войны. Также речь шла о развитии международного партнерства в сфере реабилитации и новых проектов.

Токарчук общается с городским головой Львова. Фото: ЛГС

В свою очередь Токарчук, которая имеет украинские корни, отметила, что Львов для нее — особый город: эмоционально и семейно близкий. Она пообещала вернуться снова и оставила запись в Книге почетных гостей Ратуши.

"С волнением оставляю свой след в этой памятной книге. Со Львовом я связана очень эмоционально, семейно. Желаю вам силы и отваги, которых вам и так хватает. Восхищаюсь вами. Я — с вами. Пусть как можно быстрее закончится эта страшная война. Слава Украине!" — написала Нобелевский лауреат.

Ольга Токарчук оставила запись в Книге почетных гостей Ратуши. Фото: ЛГС

Глава Львова поблагодарил Токарчук за визит, подчеркнув, что такая поддержка придает украинцам силы.

"Каждый такой визит придает сил украинцам. И свидетельствует о том, что мы не в одиночку. Мы вместе", — отметил Садовый.

Что известно об Ольге Токарчук

Ольга Токарчук — польская писательница, эссеистка, сценаристка, поэтесса и психолог. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2018 год, Международной Букеровской премии и литературной награды "Нике". Имеет украинские корни — ее бабушка по отцовской линии родом из Украины.

Ранее Андрей Садовый показал, как во Львове принимали делегации из стран ЕС 9 мая. Также глава Львова присоединился к спортивному челленджу.