Во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES для ветеранов — фото

Мэр Львова Андрей Садовый награждает участника соревнований. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES — спортивное событие, посвященное ветеранам и военным, которые получили ранения в результате войны. Участие приняли более 300 участников.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook в понедельник, 12 мая.

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По словам Садового, в течение выходных более 300 участников приняли участие в восьми видах спорта. Соревнования проходили в двух категориях — любители и профессионалы.

"Много силы, поддержки, драйва и эмоций. Это не просто о спорте —это о жизни после фронта, об отваге быть собой и не останавливаться. Спасибо каждому, кто принял участие. Вы вдохновляете. Спасибо за Защиту", — говорится в сообщении.

Участники соревнований. Фото: Андрей Садовый / Facebook

Настольная борьба одной рукой. Фото: Андрей Садовый / Facebook

Стрельба по цели. Фото: Андрей Садовый / Facebook

Жим лежа. Фото: Андрей Садовый / Facebook

Игра в теннис. Фото: Андрей Садовый / Facebook

Ранее мэр Львова Андрей Садовый в Ратуше принял военных писателей и пообщался с ними.

Также мы писали, что глава Львова присоединился к спортивному челленджу.