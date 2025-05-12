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Во Львове состоялись Unbroken Games — Садовый показал фото

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Дата публикации 12 мая 2025 18:44
Во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES для ветеранов — фото
Мэр Львова Андрей Садовый награждает участника соревнований. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES — спортивное событие, посвященное ветеранам и военным, которые получили ранения в результате войны. Участие приняли более 300 участников.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook в понедельник, 12 мая.

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По словам Садового, в течение выходных более 300 участников приняли участие в восьми видах спорта. Соревнования проходили в двух категориях — любители и профессионалы.

"Много силы, поддержки, драйва и эмоций. Это не просто о спорте —это о жизни после фронта, об отваге быть собой и не останавливаться. Спасибо каждому, кто принял участие. Вы вдохновляете. Спасибо за Защиту", — говорится в сообщении.

У Львові відбулися Unbroken Games
Участники соревнований. Фото: Андрей Садовый / Facebook
У Львові відбулися Unbroken Games
Настольная борьба одной рукой. Фото: Андрей Садовый / Facebook
У Львові відбулися Unbroken Games
Стрельба по цели. Фото: Андрей Садовый / Facebook
У Львові відбулися Unbroken Games
Жим лежа. Фото: Андрей Садовый / Facebook
У Львові відбулися Unbroken Games
Игра в теннис. Фото: Андрей Садовый / Facebook

Ранее мэр Львова Андрей Садовый в Ратуше принял военных писателей и пообщался с ними.

Также мы писали, что глава Львова присоединился к спортивному челленджу.

спорт Львов ветераны военные Андрей Садовый Соревнования
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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