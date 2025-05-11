Військові письменники відвідали Ратушу у Львові і зустрілися із Садовим

Мер Львова Андрій Садовий з військовими письменниками. Фото: ЛМР

У рамках VII Всеукраїнського форуму військових письменників, який завершується у Львові, учасники заходу завітали до міської Ратуші. Там відбулася зустріч із мером міста Андрієм Садовим.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Деталі візиту

Під час спілкування з військовими письменниками міський голова розповів про виклики, з якими місто стикається у час повномасштабної війни, та поділився досвідом адаптації Львова до нових реалій.

Садовий акцентував на ключових ініціативах, зокрема на проєкті UNBROKEN — комплексній системі підтримки для постраждалих від війни. Він підкреслив, що це не лише центр медичної допомоги, а ціла екосистема, яка охоплює фізичну реабілітацію, протезування, психологічну підтримку та соціальну адаптацію.

Військові письменники та Андрій Садовий. Фото: ЛМР

"Львів відчуває велику відповідальність у часі війни. Ми стараємось впроваджувати ті рішення, які можуть бути корисними й для інших міст. Маємо багато практичних кейсів в освіті, медицині, соціальній сфері, у роботі з ветеранською спільнотою. Це наш обов’язок — бо ми знаходимось у відносно безпечному регіоні, порівняно з багатьма іншими українськими містами. І тому маємо працювати ще більше", — зазначив Садовий.

Під час зустрічі також говорили про роль літератури у воєнний час. Військові письменники читали власні вірші та подарували меру Львова свої збірки.

Зустріч у Ратуші з військовими. Фото: ЛМР

За словами директорки форуму Тетяни Пилипець, цьогоріч у заході беруть участь понад 120 гостей — серед них автори, науковці, родичі загиблих літераторів і ті, хто своєю творчістю документує історію війни зсередини.

Раніше мер Львова Андрій Садовий зустрівся з Нобелівською лауреаткою з літератури Ольгою Токарчук.

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