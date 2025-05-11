Военные писатели посетили Ратушу во Львове и встретились с Садовым

Мэр Львова Андрей Садовый с военными писателями. Фото: ЛГС

В рамках VII Всеукраинского форума военных писателей, который завершается во Львове, участники мероприятия посетили городскую Ратушу. Там состоялась встреча с мэром города Андреем Садовым.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Детали визита

Во время общения с военными писателями городской голова рассказал о вызовах, с которыми город сталкивается во время полномасштабной войны, и поделился опытом адаптации Львова к новым реалиям.

Садовый акцентировал на ключевых инициативах, в частности на проекте UNBROKEN — комплексной системе поддержки для пострадавших от войны. Он подчеркнул, что это не только центр медицинской помощи, а целая экосистема, которая охватывает физическую реабилитацию, протезирование, психологическую поддержку и социальную адаптацию.

Военные писатели и Андрей Садовый. Фото: ЛГС

"Львов чувствует большую ответственность во времени войны. Мы стараемся внедрять те решения, которые могут быть полезными и для других городов. Есть много практических кейсов в образовании, медицине, социальной сфере, в работе с ветеранским сообществом. Это наш долг — потому что мы находимся в относительно безопасном регионе, по сравнению со многими другими украинскими городами. И поэтому должны работать еще больше", — отметил Садовый.

Во время встречи также говорили о роли литературы в военное время. Военные писатели читали собственные стихи и подарили мэру Львова свои сборники.

Встреча в Ратуше с военными. Фото: ЛГС

По словам директора форума Татьяны Пилипец, в этом году в мероприятии принимают участие более 120 гостей — среди них авторы, ученые, родственники погибших литераторов и те, кто своим творчеством документирует историю войны изнутри.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый встретился с Нобелевским лауреатом по литературе Ольгой Токарчук.

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