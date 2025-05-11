Военные писатели посетили Ратушу во Львове и встретились с Садовым

Садовый в Ратуше принял военных писателей — детали визита
В рамках VII Всеукраинского форума военных писателей, который завершается во Львове, участники мероприятия посетили городскую Ратушу. Там состоялась встреча с мэром города Андреем Садовым.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Детали визита
Во время общения с военными писателями городской голова рассказал о вызовах, с которыми город сталкивается во время полномасштабной войны, и поделился опытом адаптации Львова к новым реалиям.
Садовый акцентировал на ключевых инициативах, в частности на проекте UNBROKEN — комплексной системе поддержки для пострадавших от войны. Он подчеркнул, что это не только центр медицинской помощи, а целая экосистема, которая охватывает физическую реабилитацию, протезирование, психологическую поддержку и социальную адаптацию.
"Львов чувствует большую ответственность во времени войны. Мы стараемся внедрять те решения, которые могут быть полезными и для других городов. Есть много практических кейсов в образовании, медицине, социальной сфере, в работе с ветеранским сообществом. Это наш долг — потому что мы находимся в относительно безопасном регионе, по сравнению со многими другими украинскими городами. И поэтому должны работать еще больше", — отметил Садовый.
Во время встречи также говорили о роли литературы в военное время. Военные писатели читали собственные стихи и подарили мэру Львова свои сборники.
По словам директора форума Татьяны Пилипец, в этом году в мероприятии принимают участие более 120 гостей — среди них авторы, ученые, родственники погибших литераторов и те, кто своим творчеством документирует историю войны изнутри.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый встретился с Нобелевским лауреатом по литературе Ольгой Токарчук.
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