У Львові понад 1200 військових з інвалідністю, — Садовий

Мер Львова Андрій Садовий на економічному форумі "Вектор Дії". Фото: Львівська міськрада

Міський голова Львова Андрій Садовий виступив на економічному форумі "Вектор Дії", де зібралися представники економічної спільноти, урядовці та лідери місцевого самоврядування. Очільник міста поділився даними щодо кількості військових з інвалідністю у місті та розповів про плани з розбудови системи їхньої підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

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Скільки у Львові військових з інвалідністю

За словами Садового, у Львові наразі проживає понад 1200 військових, які отримали інвалідність унаслідок повномасштабної війни.

Мер наголосив, що потреби цих людей не є короткостроковими, тож місто має готуватись до довготривалої роботи з реабілітації та соціальної підтримки ветеранів.

Очільник Львова підкреслив, що, навіть попри обмежений бюджет розвитку, місто не згортає інвестиції у критично важливі напрямки, серед яких у пріоритеті медицина, освіта та ветеранські програми.

"Наше завдання — будувати якісну мережеву систему реабілітації по всіх медичних установах міста", — зауважив Садовий.

Раніше ми писали, що у Львові відбулися змагання UNBROKEN GAMES — спортивна подія, присвячена ветеранам і військовим, які отримали поранення внаслідок війни.

Також ми повідомляли, що мер Львова Андрій Садовий у Ратуші прийняв військових письменників.