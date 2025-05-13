В Вероне состоялась подготовка к Ukraine Recovery Conference 2025

Мэр Львова Андрей Садовый общается с партнерами. Фото: Андрей Садовый

В Вероне состоялась ключевая подготовительная встреча к международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в июле в Риме под названием Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025). Мероприятие организовано совместно правительствами Украины и Италии для формирования повестки дня будущей конференции. Главная цель — сделать местные громады центром послевоенного восстановления.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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В мероприятии приняли участие представители правительств обеих стран, делегаты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), международные партнеры, региональные лидеры, мэры городов и представители ведущих международных организаций.

Участники международной конференции. Фото: Андрей Садовый

Во время отдельных консультаций с представителями ЕИБ обсуждали представление украинских проектов на действующие грантовые программы по энергоэффективности. Речь идет, в частности, о модернизации объектов здравоохранения, образования и критической инфраструктуры. Прием заявок продолжается до конца июля, и украинская сторона уже активно готовит соответствующие предложения.

Также участники встречи подняли вопрос проведения экономического исследования с участием ЕИБ. Ожидается, что оно позволит стратегически оценить потенциал развития украинских городов в направлениях энергоэффективности и устойчивой инфраструктуры.

Отдельное внимание уделили примерам успешных инициатив. В частности, был упомянут Львов, который уже имеет конкретные результаты: реализацию проекта UNBROKEN, европейские партнерства и эффективные локальные инициативы. Участники обсуждения поделились опытом и обозначили направления для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, во Львове недавно состоялись спортивные игры для ветеранов. Садовый заявил, что более 300 участников приняли участие в восьми видах спорта.

Также Андрей Садовый рассказал, как прошла встреча с военными-писателями.