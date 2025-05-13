У Вероні відбулась підготовка до Ukraine Recovery Conference 2025

Мер Львова Андрій Садовий спілкується з партнерами. Фото: Андрій Садовий

У Вероні відбулася ключова підготовча зустріч до міжнародної конференції з відновлення України, яка пройде в липні у Римі під назвою Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025). Захід організовано спільно урядами України та Італії для формування порядку денного майбутньої конференції. Головна мета — зробити місцеві громади центром повоєнного відновлення.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Хто брав участь у міжнародній конференції у Вероні

У заході взяли участь представники урядів обох країн, делегати Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), міжнародні партнери, регіональні лідери, мери міст і представники провідних міжнародних організацій.

Учасники міжнародної конференції. Фото: Андрій Садовий

Під час окремих консультацій з представниками ЄІБ обговорювали подання українських проєктів на чинні грантові програми з енергоефективності. Йдеться, зокрема, про модернізацію об'єктів охорони здоров’я, освіти та критичної інфраструктури. Прийом заявок триває до кінця липня, і українська сторона вже активно готує відповідні пропозиції.

Також учасники зустрічі порушили питання проведення економічного дослідження за участі ЄІБ. Очікується, що воно дозволить стратегічно оцінити потенціал розвитку українських міст у напрямах енергоефективності та стійкої інфраструктури.

Окрему увагу приділили прикладам успішних ініціатив. Зокрема, було згадано Львів, який уже має конкретні результати: реалізацію проєкту UNBROKEN, європейські партнерства та ефективні локальні ініціативи. Учасники обговорення поділилися досвідом та окреслили напрями для подальшої співпраці.

Нагадаємо, у Львові нещодавно відбулися спортивні ігри для ветеранів. Садовий заявив, що понад 300 учасників взяли участь у восьми видах спорту.

Також Андрій Садовий розповів, як пройшла зустріч з військовими-письменниками.