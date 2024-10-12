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Садовый рассказал истории Героев, с которыми сегодня прощался Львов

12 октября 2024 19:36
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Мэр Андрей Садовый рассказал истории Героев, с которыми сегодня прощался Львов
Мэр Андрей Садовый с родными павших. Фото: Андрей Садовый
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове состоялось прощание с двумя павшими воинами — Василием Особой и Михаилом Езерским. У обоих Героев остались жены и дети.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в субботу, 12 октября.

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Пост Андрея Садового. Фото: скриншот

Прощание с павшими воинами

"Львов прощается с двумя Героями, отдавшими свою жизнь за Украину — Василием Особой и Михаилом Езерским", — сообщил мэр.

Садовый рассказал, что Василий Особа встал на защиту Родины в рядах Национальной гвардии Украины. Он погиб в бою с захватчиками.

"Осталась жена София, которая является работницей городского совета, и двое маленьких детей", — отметил Садовый.

Он также напомнил, что София очень тяжело переживала потерю мамы, известного языковеда Ирины Фарион.

"В такой короткий период в семью пришла еще одна беда. Искренние соболезнования!" — добавил городской голова.

Товарищ Василия по оружию Михаил Езерский с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Он защищал Родину в составе 67-й отдельной механизированной бригады, выполняя задачи в Харьковской и Донецкой области.

По словам Садового, у Михаила остались жена и сын.

"Вечная Память и Слава Героям!" — резюмировал мэр.

прощание с военными
Военные с портретом павшего. Фото: Андрей Садовый
просьба
Семьи павших воинов. Фото: Андрей Садовый
люди на коленях
Люди на коленях перед павшими Героями. Фото: Андрей Садовый

Напомним, 11 октября в Гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла во Львове прошел парастас по погибшему Василию Особе, зятю известного языковеда Ирины Фарион.

Ранее мы писали, что 6 октября во время эвакуационной миссии в Донецкой области погиб волонтер Тигран Галустян. Российские военные FPV-дроном атаковали автомобиль его организации.

Львов Украина Андрей Садовый похороны София Особа

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