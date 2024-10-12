Мер Андрій Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів

Мер Андрій Садовий з рідними полеглих. Фото: Андрій Садовий

У Львові відбулося прощання з двома полеглими воїнами — Василем Особою та Михайлом Єзерським. В обох Героїв залишилися дружини і діти.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у суботу, 12 жовтня.

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Прощання з полеглими воїнами

"Львів прощається з двома Героями, які віддали своє життя за Україну — Василем Особою та Михайлом Єзерським", — повідомив мер.

Садовий розповів, що Василь Особа став на захист Батьківщини у лавах Національної гвардії України. Він загинув у бою з загарбниками.

"Залишилась дружина Софія, яка є працівницею міської ради, та двоє маленьких діток", — зазначив Садовий.

Він також нагадав, що Софія дуже важко переживала втрату мами, відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

"В такий короткий період в сімʼю прийшла ще одна біда. Щирі співчуття!" — додав міський голова.

Побратим Василя Михайло Єзерський з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він боронив Батьківщину у складі 67-ї окремої механізованої бригади, виконуючи завдання у Харківській і Донецькій області.

За словами Садового, у Михайла залишилась дружина та син.

"Вічна Памʼять та Слава Героям!" — резюмував мер.

Військові з портретом полеглого. Фото: Андрій Садовий

Сім'ї полеглих воїнів. Фото: Андрій Садовий

Люди на колінах перед полеглими Героями. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, 11 жовтня у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся парастас за загиблим Василем Особою, зятем відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Раніше ми писали, що 6 жовтня під час евакуаційної місії на Донеччині загинув волонтер Тигран Галустян. Російські військові FPV-дроном атакували автомобіль його організації.