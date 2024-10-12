Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів arrow

Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів

12 жовтня 2024 19:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Мер Андрій Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів
Мер Андрій Садовий з рідними полеглих. Фото: Андрій Садовий
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові відбулося прощання з двома полеглими воїнами — Василем Особою та Михайлом Єзерським. В обох Героїв залишилися дружини і діти.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у суботу, 12 жовтня.

Читайте також:
садовий
Пост Андрія Садового. Фото: скриншот

Прощання з полеглими воїнами

"Львів прощається з двома Героями, які віддали своє життя за Україну — Василем Особою та Михайлом Єзерським", — повідомив мер.

Садовий розповів, що Василь Особа став на захист Батьківщини у лавах Національної гвардії України. Він загинув у бою з загарбниками.

"Залишилась дружина Софія, яка є працівницею міської ради, та двоє маленьких діток", — зазначив Садовий.

Він також нагадав, що Софія дуже важко переживала втрату мами, відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

"В такий короткий період в сімʼю прийшла ще одна біда. Щирі співчуття!" — додав міський голова.

Побратим Василя Михайло Єзерський з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він боронив Батьківщину у складі 67-ї окремої механізованої бригади, виконуючи завдання у Харківській і Донецькій області.

За словами Садового, у Михайла залишилась дружина та син.

"Вічна Памʼять та Слава Героям!" — резюмував мер.

прощання з військовими
Військові з портретом полеглого. Фото: Андрій Садовий
прохання
Сім'ї полеглих воїнів. Фото: Андрій Садовий
люди на колінах
Люди на колінах перед полеглими Героями. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, 11 жовтня у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся парастас за загиблим Василем Особою, зятем відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Раніше ми писали, що 6 жовтня під час евакуаційної місії на Донеччині загинув волонтер Тигран Галустян. Російські військові FPV-дроном атакували автомобіль його організації.

Львів Україна Андрій Садовий похорон Софія Особа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:13 Протидія корупції у ВЛК — Командування Медсил та СБУ провели зустріч

20:00 Звільнення з армії через хворобу дружини — що говорить закон

19:36 Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів

18:58 У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

18:40 В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

18:18 Ракетні удари по цивільних суднах на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

20:13 Протидія корупції у ВЛК — Командування Медсил та СБУ провели зустріч

20:00 Звільнення з армії через хворобу дружини — що говорить закон

19:36 Садовий розповів історії Героїв, з якими сьогодні прощався Львів

18:58 У Львові люди у формі побили студента з Харкова — що відомо про інцидент

18:40 В Укргідрометцентрі прогнозують сильні заморозки та туман — погода на завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

18:18 Ракетні удари по цивільних суднах на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник