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Садовый рассказал подробности взрыва во Львове и сообщил о пострадавших

23 декабря 2023 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Садовый рассказал подробности взрыва во Львове и сообщил о пострадавших
Место взрыва во Львове
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове сегодня, 23 декабря, произошел взрыв газа в частном доме по улице Княгини Ольги. Уже известно, что в результате пострадали две женщины и два ребенка.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый .

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Подробности о взрыве от Садового. Фото: скриншот.

Пострадавшие в результате взрыва газа

"По предварительной информации взрыв произошел в гараже частного дома. Вероятно, это газ", — сообщил Андрей Садовый.

На момент взрыва в доме проживало шесть человек.
Два ребенка и две женщины были госпитализированы с ожогами с ожогами. Состояние пострадавших оценивается как нетяжелое.

"Еще двух мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами", — отметил мэр.

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