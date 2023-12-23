Садовый рассказал подробности взрыва во Львове и сообщил о пострадавших

Место взрыва во Львове

Во Львове сегодня, 23 декабря, произошел взрыв газа в частном доме по улице Княгини Ольги. Уже известно, что в результате пострадали две женщины и два ребенка.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый .

Читайте также:

Подробности о взрыве от Садового. Фото: скриншот.

Пострадавшие в результате взрыва газа

"По предварительной информации взрыв произошел в гараже частного дома. Вероятно, это газ", — сообщил Андрей Садовый.

На момент взрыва в доме проживало шесть человек.

Два ребенка и две женщины были госпитализированы с ожогами с ожогами. Состояние пострадавших оценивается как нетяжелое.

"Еще двух мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами", — отметил мэр.