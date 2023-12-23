Садовый рассказал подробности взрыва во Львове и сообщил о пострадавших
23 декабря 2023 22:17
Место взрыва во Львове
Во Львове сегодня, 23 декабря, произошел взрыв газа в частном доме по улице Княгини Ольги. Уже известно, что в результате пострадали две женщины и два ребенка.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый .
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Пострадавшие в результате взрыва газа
"По предварительной информации взрыв произошел в гараже частного дома. Вероятно, это газ", — сообщил Андрей Садовый.
На момент взрыва в доме проживало шесть человек.
Два ребенка и две женщины были госпитализированы с ожогами с ожогами. Состояние пострадавших оценивается как нетяжелое.
"Еще двух мужчин ищут спасатели. Возможно, они под завалами", — отметил мэр.
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