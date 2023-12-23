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Садовий розповів подробиці вибуху у Львові та повідомив про постраждалих

23 грудня 2023 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Садовий розповів подробиці вибуху у Львові та повідомив про постраждалих
Місце вибуху у Львові. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові сьогодні, 23 грудня, стався вибух газу у приватному будинку на вулиці Княгині Ольги. Вже відомо, що внаслідок цього постраждало дві жінки і дві дитини.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Подробиці про вибух від Садового. Фото: скриншот.

Постраждалі внаслідок вибуху газу

"За попередньою інформацією вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ", — повідомив Андрій Садовий.

На момент вибуху в будинку проживало шість людей.
Дві дитини та дві жінки було госпіталізовано з опіками з опіками. Стан постраждалих оцінюється, як неважкий. 

"Ще двох чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами", — зазначив мер. 

Раніше ми повідомляли, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу. 

Нагадуємо, що у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. Наразі на місці події задіяні усі екстренні служби.

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