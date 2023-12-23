Садовий розповів подробиці вибуху у Львові та повідомив про постраждалих

Місце вибуху у Львові. Фото: ДСНС

У Львові сьогодні, 23 грудня, стався вибух газу у приватному будинку на вулиці Княгині Ольги. Вже відомо, що внаслідок цього постраждало дві жінки і дві дитини.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Постраждалі внаслідок вибуху газу

"За попередньою інформацією вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ", — повідомив Андрій Садовий.

На момент вибуху в будинку проживало шість людей.

Дві дитини та дві жінки було госпіталізовано з опіками з опіками. Стан постраждалих оцінюється, як неважкий.

"Ще двох чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами", — зазначив мер.

Раніше ми повідомляли, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

Нагадуємо, що у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. Наразі на місці події задіяні усі екстренні служби.