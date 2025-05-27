Мэр Львова Садовый рассказал о Мемориале Героев

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Dyvys.info

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал подробности об обновленном Мемориале Героев на Мечникова. Также он вспомнил о Дне памяти в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Садовый написал в Facebook.

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Военное кладбище во Львове. Фото: Садовый/Facebook

Садовый о Мемориале Героев во Львове и Дне памяти в США

"Сегодня в США отмечают Memorial Day — День памяти. Часто, говоря о политике мемориализации, мы обращаемся к американскому опыту, восхищаемся их мемориалами и кладбищами. И действительно — это пример достойного чествования, к которому стоит стремиться", — отметил Садовый.

Однако он добавил, что даже в США политика памяти формировалась долго и сложно. По его словам, День памяти там начали отмечать еще после Гражданской войны, и прошло более 150 лет, прежде чем он приобрел тот вид, который видим сейчас.

В США Memorial Day приходится на последний понедельник мая, и благодаря этому многие люди получают длинные выходные — чтобы иметь возможность поехать на кладбища, посетить могилы близких и принять участие в церемониях.

Мэр Львова отметил, что в Украине же почти каждый день — День памяти.

"Это болезненно, но это наша реальность, потому что идет война. Однако мы должны уже сегодня закладывать фундамент для будущего достойного чествования наших героев. Через годы это позволит избежать конфликтов, недоразумений и ссор вокруг мест памяти", — пояснил Садовый.

А также сообщил, что уже на этой неделе во Львове состоится презентация обновленного Мемориала Героев на Мечникова. Городской голова рассказал, что этот мемориал стал результатом не только архитектурного конкурса — хотя это был ключевой этап — но и обсуждений с семьями погибших.

"Мы получили много слов поддержки, но и не меньше критики. Именно эти дискуссии формируют основу того, что впоследствии станет примером настоящего, достойного чествования.

Многие из тех, кто интересуется темой, на прошлой неделе, вероятно, следили за историей ветерана, который объявил голодовку на Майдане в знак протеста против мемориала, который планируют построить в Киевской области. Есть и те, кто говорит, что надо прекращать дискуссии и просто начать делать хоть что-то. Но важно, чтобы формирование нашей новой национальной традиции памяти объединяло нас и давало результат, а не наоборот", — подытожил Садовый.

А также подчеркнул, что память — это не только монументы или церемонии. Это — живой диалог и постоянная работа над тем, как мы хотим помнить тех, кому обязаны жизнью.

Скриншот сообщения Садового/Facebook

Недавно Садовый резко отреагировал на возможное строительство возле аэропорта во Львове.

Ранее стало известно, сколько средств удалось собрать во Львове на восстановление музея Романа Шухевича.