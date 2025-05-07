Реакція Садового на будівництво поблизу аеропорту у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий/Facebook

Міський голова Львова Андрій Садовий різко відреагував на можливе будівництво біля аеропорту у Львові. Він зазначив, що будь-які плани щодо забудови вбивають розвиток львівського летовища.

Про це Садовий написав у Telegram у середу, 7 травня.

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Нагадаємо, що раніше у Міжнародному аеропорті "Львів" повідомили, що новий генеральний план села Сокільники, що передбачає масштабну житлову забудову поблизу Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, викликає занепокоєння через потенційні загрози для функціонування аеропорту та прилеглої інфраструктури.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею понад 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

На цю ситуацію відреагував мер Львова Садовий. Він зауважив, що за останні 100 років лондонський аеропорт Хітроу виріс майже у 20 разів. За його словами, це світова закономірність: є летовище — є місто.

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького. Фото: Cадовий/Facebook

"Інфраструктура тягне за собою розвиток, робочі місця, інвестиції, добробут для громади. А що у нас? У той час, коли уряд Великої Британії інвестує в розвиток Львова як великого транспортного хабу, хтось вирішив одним ударом вдарити в спину — забудувати територію поруч з аеропортом", — зауважив Садовий.

А також наголосив, що будь-яка дія сокільницького генплану з такими намірами вбиває розвиток львівського летовища. І знищує перспективу Львова як мегаполіса: "Ми з міста перетворюємось на велике село".

"Користуючись тим, що в країні війна, і всі спецслужби зайняті фронтом, деякі ділки вирішили нажитися. Уже йдуть торги — хто і скільки має заплатити за землю під забудову. Це — не про розвиток. Це — про знищення. Це — злочин", — зазначив мер Львова.

Скриншот повідомлення Садового/Facebook

А також додав, що сьогодні потрібно думати не про те, як продати ще кілька гектарів. А про те, як забезпечити справжнє зростання для всього західного регіону.

"Аеропорт — це логістика, безпека, економіка, туризм. І саме він повинен стати ключем до нового рівня розвитку Львова. Я переконаний: у найближчі 10–15 років потужність аеропорту має вирости у 4–5 разів. А отже — треба думати не про квадратні метри. А про майбутнє", — резюмував міський голова Львова.

Раніше ми інформували, що Садовий розкритикував ініціаторів розбудови Сокільників.

Крім того, нещодавно мер Львова попередив про можливий колапс для міста.