Реакция Садового на строительство вблизи аэропорта во Львове

Садовый жестко отреагировал на строительство возле аэропорта
Городской голова Львова Андрей Садовый резко отреагировал на возможное строительство возле аэропорта во Львове. Он отметил, что любые планы по застройке убивают развитие львовского аэропорта.
Об этом Садовый написал в Telegram в среду, 7 мая.
Садовый прокомментировал строительство возле аэропорта
Напомним, что ранее в Международном аэропорту "Львов" сообщили, что новый генеральный план села Сокольники, предусматривающий масштабную жилую застройку вблизи Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, вызывает беспокойство из-за потенциальных угроз для функционирования аэропорта и прилегающей инфраструктуры.
В частности, утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового воздействия аэропорта.
На эту ситуацию отреагировал мэр Львова Садовый. Он отметил, что за последние 100 лет лондонский аэропорт Хитроу вырос почти в 20 раз. По его словам, это мировая закономерность: есть аэропорт — есть город.
"Инфраструктура влечет за собой развитие, рабочие места, инвестиции, благосостояние для общества. А что у нас? В то время, когда правительство Великобритании инвестирует в развитие Львова как крупного транспортного хаба, кто-то решил одним ударом ударить в спину — застроить территорию рядом с аэропортом", — сказал Садовый.
А также отметил, что любое действие сокольницкого генплана с такими намерениями убивает развитие львовского аэропорта. И уничтожает перспективу Львова как мегаполиса: "Мы из города превращаемся в большое село".
"Пользуясь тем, что в стране война, и все спецслужбы заняты фронтом, некоторые дельцы решили нажиться. Уже идут торги — кто и сколько должен заплатить за землю под застройку. Это — не о развитии. Это — об уничтожении. Это — преступление", — отметил мэр Львова.
А также добавил, что сегодня нужно думать не о том, как продать еще несколько гектаров. А о том, как обеспечить настоящий рост для всего западного региона.
"Аэропорт — это логистика, безопасность, экономика, туризм. И именно он должен стать ключом к новому уровню развития Львова. Я убежден: в ближайшие 10-15 лет мощность аэропорта должна вырасти в 4-5 раз. А значит — надо думать не о квадратных метрах. А о будущем", — резюмировал городской голова Львова.
Ранее мы информировали, что Садовый раскритиковал инициаторов развития Сокольников.
Кроме того, недавно мэр Львова предупредил о возможном коллапсе для города.
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