Реакция Садового на строительство вблизи аэропорта во Львове

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый/Facebook

Городской голова Львова Андрей Садовый резко отреагировал на возможное строительство возле аэропорта во Львове. Он отметил, что любые планы по застройке убивают развитие львовского аэропорта.

Об этом Садовый написал в Telegram в среду, 7 мая.

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Напомним, что ранее в Международном аэропорту "Львов" сообщили, что новый генеральный план села Сокольники, предусматривающий масштабную жилую застройку вблизи Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, вызывает беспокойство из-за потенциальных угроз для функционирования аэропорта и прилегающей инфраструктуры.

В частности, утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового воздействия аэропорта.

На эту ситуацию отреагировал мэр Львова Садовый. Он отметил, что за последние 100 лет лондонский аэропорт Хитроу вырос почти в 20 раз. По его словам, это мировая закономерность: есть аэропорт — есть город.

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого. Фото: Садовый/Facebook

"Инфраструктура влечет за собой развитие, рабочие места, инвестиции, благосостояние для общества. А что у нас? В то время, когда правительство Великобритании инвестирует в развитие Львова как крупного транспортного хаба, кто-то решил одним ударом ударить в спину — застроить территорию рядом с аэропортом", — сказал Садовый.

А также отметил, что любое действие сокольницкого генплана с такими намерениями убивает развитие львовского аэропорта. И уничтожает перспективу Львова как мегаполиса: "Мы из города превращаемся в большое село".

"Пользуясь тем, что в стране война, и все спецслужбы заняты фронтом, некоторые дельцы решили нажиться. Уже идут торги — кто и сколько должен заплатить за землю под застройку. Это — не о развитии. Это — об уничтожении. Это — преступление", — отметил мэр Львова.

Скриншот сообщения Садового/Facebook

А также добавил, что сегодня нужно думать не о том, как продать еще несколько гектаров. А о том, как обеспечить настоящий рост для всего западного региона.

"Аэропорт — это логистика, безопасность, экономика, туризм. И именно он должен стать ключом к новому уровню развития Львова. Я убежден: в ближайшие 10-15 лет мощность аэропорта должна вырасти в 4-5 раз. А значит — надо думать не о квадратных метрах. А о будущем", — резюмировал городской голова Львова.

Ранее мы информировали, что Садовый раскритиковал инициаторов развития Сокольников.

Кроме того, недавно мэр Львова предупредил о возможном коллапсе для города.