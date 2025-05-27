Мер Львова Садовий розповів про Меморіал Героїв

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Dyvys.info

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів подробиці про оновлений Меморіал Героїв на Мечникова. Також він згадав про День пам'яті у Сполучених Штатах Америки.

Про це Садовий написав у Facebook.

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Військовий цвинтар у Львові. Фото: Садовий/Facebook

Садовий про Меморіал Героїв у Львові та День памʼяті у США

"Сьогодні в США відзначають Memorial Day — День памʼяті. Часто, говорячи про політику меморіалізації, ми звертаємось до американського досвіду, захоплюємось їхніми меморіалами та цвинтарями. І справді — це приклад гідного вшанування, до якого варто прагнути", — зазначив Садовий.

Однак він додав, що навіть у США політика памʼяті формувалася довго і складно. За його словами, День памʼяті там почали відзначати ще після Громадянської війни, і минуло понад 150 років, перш ніж він набув того вигляду, який бачимо зараз.

В США Memorial Day припадає на останній понеділок травня, і завдяки цьому багато людей отримують довгі вихідні — аби мати змогу поїхати на кладовища, відвідати могили близьких і взяти участь у церемоніях.

Мер Львова наголосив, що в Україні ж майже кожен день — День памʼяті.

"Це болісно, але це наша реальність, бо триває війна. Проте ми повинні вже сьогодні закладати фундамент для майбутнього гідного вшанування наших героїв. Через роки це дозволить уникнути конфліктів, непорозумінь і сварок навколо місць памʼяті", — пояснив Садовий.

А також повідомив, що вже цього тижня Львові відбудеться презентація оновленого Меморіалу Героїв на Мечникова. Міський голова розповів, що цей меморіал став результатом не лише архітектурного конкурсу — хоча це був ключовий етап — а й обговорень із родинами загиблих.

"Ми отримали багато слів підтримки, але й не менше критики. Саме ці дискусії формують основу того, що згодом стане прикладом справжнього, гідного вшанування.

Багато з тих, хто цікавиться темою, минулого тижня, ймовірно, стежили за історією ветерана, який оголосив голодування на Майдані на знак протесту проти меморіалу, який планують збудувати на Київщині. Є й ті, хто каже, що треба припиняти дискусії й просто почати робити хоч щось. Але важливо, щоб формування нашої нової національної традиції памʼяті об’єднувало нас і давало результат, а не навпаки", — підсумував Садовий.

А також наголосив, що памʼять — це не лише монументи чи церемонії. Це — живий діалог і постійна праця над тим, як саме ми хочемо памʼятати тих, кому завдячуємо життям.

Скриншот повідомлення Садового/Facebook

Нещодавно Садовий різко відреагував на можливе будівництво біля аеропорту у Львові.

Раніше стало відомо, скільки коштів вдалося зібрати у Львові на відбудову музею Романа Шухевича.