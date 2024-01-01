Садовый рассказал, сколькими "шахедами" Россия пыталась атаковать Львовскую область

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Львовскую область 1 января атаковало по предварительной информации 10 "шахедов". К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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По его словам, в Дублянах ударной волной выбило окна в общежитиях, больницах, часовнях и домах. В общей сложности выбито более 60 окон.

Уничтоженный музей Шухевича во Львове. Фото: Андрей Садовый

Кроме того, в учебных корпусах аграрного университета было уничтожено более 600 квадратных метров кровли и перекрытия.

Последствия атаки "шахедов" во Львовской области. Фото: Андрей Садовый

"Музей Шухевича на Белогорще уничтожен полностью. Также на Белогорще пострадали несколько частных зданий — вылетели окна и двери", — добавил Садовый.

Скриншот сообщения из Facebook Андрея Садового

Атака на Львов и область 1 января

Сегодня, 1 января, во Львовской области раздались взрывы. Они были связаны с работой ПВО из-за атаки российскими дронами.

Отмечается, что в результате падения обломков вражеского беспилотника произошел пожар на улице Белогорща.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате атаки БпЛА есть попадание в гражданский объект.

Как стало известно, в первую ночь нового года российские оккупанты обстреляли музей имени Романа Шухевича и университет, где сто лет назад учился Степан Бандера.

В свою очередь председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ущерб в результате атаки на музей составляет два миллиона 258 тысяч гривен, однако это только стоимость здания. Ущерб из-за утраченных вещей еще подсчитывается.