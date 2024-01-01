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Садовий розповів, скількома "шахедами" Росія намагалася атакувати Львівщину

1 січня 2024 12:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Садовий розповів, скількома "шахедами" Росія намагалася атакувати Львівщину
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Львівську область 1 січня атакувало за попередньою інформацією 10 "шахедів". На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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За його словами, в Дублянах ударною хвилею вибило вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом вибито понад 60 вікон.

наслідки обстрілів
Знищений музей Шухевича у Львові. Фото: Андрій Садовий

Крім того, в навчальних корпусах аграрного університету було знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття.

наслідки обстрілів
Наслідки атаки "шахедів" у Львівській області. Фото: Андрій Садовий 

"Музей Шухевича на Білогорщі знищено повністю. Також на Білогорщі постраждало кілька приватних будівель — повилітали вікна та двері", — додав Садовий. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Facebook Андрія Садового

Атака на Львів та область 1 січня

Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО через атаку російськими дронами.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа на вулиці Білогорща. 

Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки БпЛА є влучання у цивільний об'єкт.

Як стало відомо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера.

Своєю чергою голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що збитки внаслідок атаки на музей становлять два мільйони 258 тисяч гривень, проте це тільки вартість будівлі. Збитки через втрачені речі ще підраховуються. 

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