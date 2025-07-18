Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый сказал, зачем РФ останки Кузнецова и Путина из Львова

Садовый сказал, зачем РФ останки Кузнецова и Путина из Львова

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 20:30
Почему России нужны останки агентов НКВД - ответ Садового
Андрей Садовый. Фото: Telegram Андрея Садового

Во Львове завершили эксгумацию захоронений советского периода на Холме Славы. Во время раскопок обнаружили останки 355 человек. Среди них — имена, которые могут представлять интерес для российской стороны.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый в комментарии 24 Каналу.

Реклама
Читайте также:

Почему России нужны останки агентов НКВД

По его словам, останки советских военных и сотрудников НКВД, найденные во время эксгумации, потенциально можно использовать для обмена на украинских военнопленных. Ранее российская сторона уже обращалась к Украине с официальными письмами относительно похороненных во Львове лиц.

Во Львове были найдены останки агента НКВД Николая Кузнецова и советского майора Степана Путина.

"Прах Кузнецова несколько раз пробовали украсть. Были решения судей, были письма от властей России относительно этих останков. Он им нужен. Это один из их символов", — сказал Андрей Садовый.

Городской голова Львова отметил, что город готов передать останки советских военных, но только при условии, что в обмен на них украинские защитники вернутся домой.

Останки лиц по имени Путин и Кузнецов находятся под особым контролем, чтобы избежать возможных провокаций или попыток манипуляций со стороны третьих сторон.

Ранее Садовый предложил обмен тел солдат СССР с "Холма славы" на украинских пленных. Всего там обнаружили 355 останков.

А управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко раскрыл план по очистке Львова от символов советской оккупации.

Львов декоммунизация Андрей Садовый пленные Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации