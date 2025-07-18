Почему России нужны останки агентов НКВД - ответ Садового

Андрей Садовый. Фото: Telegram Андрея Садового

Во Львове завершили эксгумацию захоронений советского периода на Холме Славы. Во время раскопок обнаружили останки 355 человек. Среди них — имена, которые могут представлять интерес для российской стороны.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый в комментарии 24 Каналу.

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По его словам, останки советских военных и сотрудников НКВД, найденные во время эксгумации, потенциально можно использовать для обмена на украинских военнопленных. Ранее российская сторона уже обращалась к Украине с официальными письмами относительно похороненных во Львове лиц.

Во Львове были найдены останки агента НКВД Николая Кузнецова и советского майора Степана Путина.

"Прах Кузнецова несколько раз пробовали украсть. Были решения судей, были письма от властей России относительно этих останков. Он им нужен. Это один из их символов", — сказал Андрей Садовый.

Городской голова Львова отметил, что город готов передать останки советских военных, но только при условии, что в обмен на них украинские защитники вернутся домой.

Останки лиц по имени Путин и Кузнецов находятся под особым контролем, чтобы избежать возможных провокаций или попыток манипуляций со стороны третьих сторон.

Ранее Садовый предложил обмен тел солдат СССР с "Холма славы" на украинских пленных. Всего там обнаружили 355 останков.

А управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко раскрыл план по очистке Львова от символов советской оккупации.