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Головна Львів Садовий сказав, навіщо РФ останки Кузнєцова і Путіна зі Львова

Садовий сказав, навіщо РФ останки Кузнєцова і Путіна зі Львова

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 20:30
Чому Росії потрібні останки агентів НКВС - відповідь Садового
Андрій Садовий. Фото: Telegram Андрія Садового

У Львові завершили ексгумацію поховань радянського періоду на Пагорбі Слави. Під час розкопок виявили останки 355 осіб. Серед них — імена, які можуть становити інтерес для російської сторони.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі 24 Каналу.

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Чому Росії потрібні останки агентів НКВС

За його словами, останки радянських військових та співробітників НКВС, знайдені під час ексгумації, потенційно можна використати для обміну на українських військовополонених. Раніше російська сторона вже зверталася до України з офіційними листами щодо похованих у Львові осіб.

У Львові були знайдені останки агента НКВС Миколи Кузнєцова та радянського майора Степана Путіна.

"Прах Кузнецова декілька разів пробували вкрасти. Були рішення суддів, були листи від влади Росії стосовно цих останків. Він їм потрібен. Це один з їхніх символів", — сказав Андрій Садовий.

Міський голова Львова наголосив, що місто готове передати останки радянських військових, але лише за умови, що в обмін на них українські захисники повернуться додому.

Останки осіб на ім’я Путін та Кузнецов перебувають під особливим контролем, аби уникнути можливих провокацій або спроб маніпуляцій з боку третіх сторін.

Раніше Садовий запропонував обмін тіл солдатів СРСР з "Пагорбу слави" на українських полонених. Усього там виявили 355 останків.

А керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко розкрив план з очищення Львова від символів радянської окупації.

Львів декомунізація Андрій Садовий полонені Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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