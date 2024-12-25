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Садовый сказал, сколько нуждающихся посетили рождественские обеды

25 декабря 2024 22:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обед для нуждающихся — во Львове на Рождество накормили более 300 человек
Рождественский обед для нуждающихся. Фото: Андрей Садовый
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во Львове для более чем 300 бездомных и нуждающихся провели рождественские обеды. Они смогли ощутить праздничную атмосферу, попробовать традиционные рождественские блюда и поколядовать.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в среду, 25 декабря.

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Рождественские обеды для нуждающихся

Садовый подчеркнул, что во Львове ежегодно проходят праздничные обеды для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

"В этом году более 300 человек присоединились к рождественским гостинам. Вчера в УКУ вместе с нашим "Джерелом", а сегодня Сообщество святого Эгидия организовало обед в церкви Покрова. Это не разовая акция, ведь в таких встречах участвуют люди, которых сообщества поддерживают на протяжении всего года", — говорится в сообщении.

Обеды для нуждающихся Львов
Для людей подготовили рождественские блюда. Фото: Андрей Садовый.

Мэр Львова добавил, что люди вместе колядовали, пробовали традиционные рождественские блюда и делились радостью и теплом.

"Рождество — это время заботы, любви и единства. Спасибо всем, кто помогает творить чудеса", — подытожил Садовый.

Обеды для нуждающихся Львов
Гости колядуют. Фото: Андрей Садовый

А как прошел рождественский ужин в католическом университете Львова для людей, нуждающихся в поддержке, можно посмотреть в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что в центре Львова установили рождественского дидуха. Традиционное действо сопровождалось шествием и колядой.

Львов благотворительность Андрей Садовый Рождество Ужин празднование

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