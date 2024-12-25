Обід для нужденних — у Львові на Різдво нагодували понад 300 осіб

Різдвяний обід для нужденних. Фото: Андрій Садовий

У Львові для понад 300 безпритульних та нужденних відбулись святкові різдвяні обіди. Вони змогли відчути святкову атмосферу, поїсти традиційних різдвяних страв та поколядувати.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у середу, 25 грудня.

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Різдвяні обіди для нужденних

Садовий наголосив, що у Львові щороку відбуваються святкові обіди для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

"Цьогоріч понад 300 людей долучилися до різдвяних гостин. Учора в УКУ разом із нашим "Джерелом", а сьогодні Спільнота святого Егідія організували обід у церкві Покрови. Це не одноразова акція, адже у таких зустрічах беруть участь люди, яких спільноти підтримують протягом усього року", — йдеться у повідомленні.

Для людей підготували різдвяні страви. Фото: Андрій Садовий.

Мер Львова додав, що люди спільно колядували, куштували традиційні різдвяні страви та ділилися радістю і теплом.

"Різдво — це час турботи, любові та єдності. Дякуємо всім, хто допомагає творити дива", — підсумував Садовий.

Гості колядують. Фото: Андрій Садовий

А як пройшла святкова різдвяна вечеря у католицькому університеті Львова для людей, які потребують підтримки, можна подивитися у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що у центрі Львова встановили різдвяного дідуха. Традиційне дійство супроводжувалося ходою і колядою.