Андрей Садовый хочет, чтобы учитель и блогер Руслан Цыганков переехал во Львов - фото

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УП

Городской голова Львова Андрей Садовый намекнул учителю физики и блогеру Руслану Цыганкову, что хотел бы видеть его среди львовских педагогов. Стиль подачи блогером материала захватывает как школьников, так и взрослых.

Свое сообщение мэр опубликовал в Facebook.

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Как следует из сообщения, Садовый хочет, чтобы Цыганков переехал во Львов и преподавал физику в местной школе.

"Да, я тоже хотел бы иметь в детстве такого учителя физики. Но хорошо, что такие учителя есть у наших детей. В комментариях можете написать свои аргументы, почему Руслан Игоревич должен переехать во Львов - потому что у меня уже закончились", — говорится в сообщении.

Андрей Садовый и Руслан Цыганков. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Кто такой Руслан Цыганков

Руслан Цыганков — учитель физики, информатики, и волонтер из Киева. Он стал известным благодаря своим видео в соцсетях, а его стиль подачи материала захватывает как школьников, так и взрослых.

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