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Главная Львов Садовый пригласил работать учителем во Львове известного блогера

Садовый пригласил работать учителем во Львове известного блогера

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 22:36
Андрей Садовый хочет, чтобы учитель и блогер Руслан Цыганков переехал во Львов - фото
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УП
Ключові моменти Садовый обратился к горожанам Кто такой Руслан Цыганков

Городской голова Львова Андрей Садовый намекнул учителю физики и блогеру Руслану Цыганкову, что хотел бы видеть его среди львовских педагогов. Стиль подачи блогером материала захватывает как школьников, так и взрослых.

Свое сообщение мэр опубликовал в Facebook.

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Садовый обратился к горожанам

Как следует из сообщения, Садовый хочет, чтобы Цыганков переехал во Львов и преподавал физику в местной школе.

"Да, я тоже хотел бы иметь в детстве такого учителя физики. Но хорошо, что такие учителя есть у наших детей. В комментариях можете написать свои аргументы, почему Руслан Игоревич должен переехать во Львов - потому что у меня уже закончились", — говорится в сообщении.

Садовий та Циганков
Андрей Садовый и Руслан Цыганков. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Кто такой Руслан Цыганков

Руслан Цыганков — учитель физики, информатики, и волонтер из Киева. Он стал известным благодаря своим видео в соцсетях, а его стиль подачи материала захватывает как школьников, так и взрослых.

Ранее мы рассказывали, сколько денег зарабатывает кот мэра Львова Андрея Садового.

Также мы писали, что глава Львова насчитал более 70 тысяч гривен премии новой чиновнице.

учителя Львов блогеры Андрей Садовый преподаватели
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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