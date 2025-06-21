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Головна Львів Садовий запросив працювати вчителем у Львові відомого блогера

Садовий запросив працювати вчителем у Львові відомого блогера

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Дата публікації: 21 червня 2025 22:36
Андрій Садовий хоче, аби вчитель та блогер Руслан Циганков переїхав до Львова — фото
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УП
Ключові моменти Садовий звернувся до містян Хто такий Руслан Циганков

Міський голова Львова Андрій Садовий натякнув вчителю фізики та блогеру Руслану Циганкову, що хотів би бачити його серед львівських освітян. Стиль подачі блогером матеріалу захоплює як школярів, так і дорослих.

Свій допис мер опублікував у Facebook.

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Як випливає з допису, Садовий хоче, аби Циганков переїхав до Львова та викладав фізику в місцевій школі.

"Так, я теж хотів би мати в дитинстві такого вчителя фізики. Але добре, що такі вчителі є в наших дітей. У коментарях можете написати свої аргументи, чому Руслан Ігорович має переїхати до Львова — бо в мене вже закінчилися", — йдеться у повідомленні.

Садовий та Циганков
Андрій Садовий та Руслан Циганков. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Хто такий Руслан Циганков

Руслан Циганков — вчитель фізики, інформатики та волонтер з Києва. Він став відомим завдяки своїм відео у соцмережах, а його стиль подачі матеріалу захоплює як школярів, так і дорослих.

Раніше ми розповідали, скільки грошей заробляє кіт мера Львова Андрія Садового.

Також ми писали, що очільник Львова нарахував понад 70 тисяч гривень премії новій чиновниці.

вчителі Львів блогери Андрій Садовий викладачі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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