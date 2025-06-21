Андрій Садовий хоче, аби вчитель та блогер Руслан Циганков переїхав до Львова — фото

Садовий запросив працювати вчителем у Львові відомого блогера
Міський голова Львова Андрій Садовий натякнув вчителю фізики та блогеру Руслану Циганкову, що хотів би бачити його серед львівських освітян. Стиль подачі блогером матеріалу захоплює як школярів, так і дорослих.
Свій допис мер опублікував у Facebook.
Садовий звернувся до містян
Як випливає з допису, Садовий хоче, аби Циганков переїхав до Львова та викладав фізику в місцевій школі.
"Так, я теж хотів би мати в дитинстві такого вчителя фізики. Але добре, що такі вчителі є в наших дітей. У коментарях можете написати свої аргументи, чому Руслан Ігорович має переїхати до Львова — бо в мене вже закінчилися", — йдеться у повідомленні.
Хто такий Руслан Циганков
Руслан Циганков — вчитель фізики, інформатики та волонтер з Києва. Він став відомим завдяки своїм відео у соцмережах, а його стиль подачі матеріалу захоплює як школярів, так і дорослих.
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