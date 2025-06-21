Андрій Садовий хоче, аби вчитель та блогер Руслан Циганков переїхав до Львова — фото

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УП

Міський голова Львова Андрій Садовий натякнув вчителю фізики та блогеру Руслану Циганкову, що хотів би бачити його серед львівських освітян. Стиль подачі блогером матеріалу захоплює як школярів, так і дорослих.

Свій допис мер опублікував у Facebook.

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Як випливає з допису, Садовий хоче, аби Циганков переїхав до Львова та викладав фізику в місцевій школі.

"Так, я теж хотів би мати в дитинстві такого вчителя фізики. Але добре, що такі вчителі є в наших дітей. У коментарях можете написати свої аргументи, чому Руслан Ігорович має переїхати до Львова — бо в мене вже закінчилися", — йдеться у повідомленні.

Андрій Садовий та Руслан Циганков. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Хто такий Руслан Циганков

Руслан Циганков — вчитель фізики, інформатики та волонтер з Києва. Він став відомим завдяки своїм відео у соцмережах, а його стиль подачі матеріалу захоплює як школярів, так і дорослих.

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