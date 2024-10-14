Садовый представил новую советницу по книгоиздательству

Мэр Львова Андрей Садовый и его советница по книгоиздательству София Челяк. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый удивил кадровыми изменениями в своем окружении на фоне Книжного форума. Он представил свою советницу по вопросам книгоиздательства Софию Челяк.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

Читайте также:

Книжный форум во Львове

Садовый отметил, что каждый год Книжный форум во Львове имеет официальное открытие и никогда не имеет закрытия. По его словам, он начинается и не кончается уже никогда.

"Я не помню и не хочу представлять Львов без Форума издателей, и наоборот. Поэтому спустя так много лет и событий мы продолжаем делать шаги навстречу. Прошу приветствовать руководительницу Львовского международного Форума Издателей Софию Челяк, а теперь мою советницу по вопросам книгоиздательства", — подчеркнул мэр города.

Садовый отметил, что сейчас две задачи:

переосмыслить Форум и в следующем году сделать его одним из центральных событий Украины и Европы;

в каждой демократической стране мира должна быть возможность приобрести книгу украинского автора на языке оригинала и на языке страны, где она продается.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, во Львове компания "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" намерена построить 25-этажный жилой комплекс на участке с архитектурным наследием. Городские власти требуют проведения открытого судебного разбирательства.

Ранее Садовый отметил норвежских волонтеров организации "Свободная Украина" (Fritt Ukraina), активно поддерживающих украинцев и военных с начала полномасштабной войны.