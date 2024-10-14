Садовий представив нову радницю з книговидавництва

Мер Львова Андрій Садовий та його радниця з питань книговидавництва Софія Челяк. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий здивував кадровими змінами у своєму оточенні на тлі Книжкового форуму. Він представив свою радницю з питань книговидавництва Софію Челяк.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

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Садовий зазначив, що кожного року Книжковий форум у Львові має офіційне відкриття і ніколи не має закриття. За його словами, він починається і не закінчується вже ніколи.

"Я не пам’ятаю і не хочу уявляти Львів без Форуму видавців, і навпаки. Тому через так багато років і подій ми продовжуємо робити кроки назустріч. Прошу вітати керівницю Львівського міжнародного Форуму Видавців Софію Челяк, а тепер мою радницю з питань книговидавництва", — наголосив мер міста.

Садовий зазначив, що наразі два завдання:

переосмислити Форум і наступного року зробити його однією з центральних подій України та Європи;

у кожній демократичній країні світу має бути можливість придбати книжку українського автора мовою оригіналу та мовою країни, де вона продається.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові компанія "НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ" має намір збудувати 25-поверховий житловий комплекс на ділянці з архітектурною спадщиною. Міська влада вимагає проведення відкритого судового розгляду.

Раніше Садовий відзначив норвезьких волонтерів організації "Вільна Україна" (Fritt Ukraina), які активно підтримують українців і військових з початку повномасштабної війни.