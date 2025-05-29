Садовый обратился к Блохину Беланову и Шевченко во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к футбольным легендам Олегу Блохину, Игорю Беланову и Андрею Шевченко со словами благодарности и признания. Он подчеркнул, что их достижения продолжают вдохновлять украинцев — как в мирные времена, так и сейчас, когда многие наши сограждане защищают государство на фронте.

Об этом Андрей Садовый сообщил во время торжественного открытия турне трех "Золотых мячей", передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Вы вдохновляли поколения людей. Я знаю, что очень много ребят и девушек, которые сегодня воюют, они также вдохновляются вашими подвигами. То, что вы сегодня собрались здесь, во Львове. Я думаю, эта волна пойдет по всей Украине. Это сегодня важно, нам сегодня важна каждая победа и быть с людьми, которые делали невозможное. То есть вы были есть и будете нашими героями", — сказал Садовый.

Напомним, экспозиция трех "Золотых мячей", которые получили украинские футбольные звезды в 1975, 1986 и 2004 годах, стартовала 29 мая во Львове.

В дальнейшем трофеи увидят жители еще десяти украинских городов. Турне организовано по инициативе компании ROZETKA, которая отмечает свое 20-летие. Цель проекта - вдохновить молодежь на спортивные свершения и поддержать благотворительные инициативы.

Также недавно Андрей Садовый рассказал об обновленном мемориале героям войны во Львове.