Садовий звернувся до Блохіна Бєланова і Шевченка у Львові

Садовий звернувся до футбольних легенд на турне "Золотих мʼячів"
Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до футбольних легенд Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка зі словами подяки та визнання. Він підкреслив, що їхні досягнення продовжують надихати українців — як у мирні часи, так і нині, коли багато наших співгромадян боронять державу на фронті.
Про це Андрій Садовий повідомив під час урочистого відкриття турне трьох "Золотих мʼячів", передає кореспондент Новини.LIVE.
Садовий подякував Блохіну, Шевченку та Бєланову
"Ви надихали покоління людей. Я знаю, що дуже багато хлопців і дівчат, які сьогодні воюють, вони також надихаються вашими подвигами. Те, що ви сьогодні зібралися тут, у Львові. Я думаю, ця хвиля піде по всій Україні. Це сьогодні важливо, нам сьогодні важлива кожна перемога і бути з людьми, які робили неможливе. Тобто ви були є і будете нашими героями", — сказав Садовий.
Нагадаємо, експозиція трьох "Золотих м’ячів", які здобули українські футбольні зірки у 1975, 1986 та 2004 роках, стартувала 29 травня у Львові.
Надалі трофеї побачать мешканці ще десяти українських міст. Турне організовано з ініціативи компанії ROZETKA, яка відзначає своє 20-річчя. Проєкт має на меті надихнути молодь на спортивні звершення та підтримати благодійні ініціативи.
Також нещодавно Андрій Садовий розповів про оновлений меморіал героям війни у Львові.
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