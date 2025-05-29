Садовий звернувся до Блохіна Бєланова і Шевченка у Львові

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до футбольних легенд Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка зі словами подяки та визнання. Він підкреслив, що їхні досягнення продовжують надихати українців — як у мирні часи, так і нині, коли багато наших співгромадян боронять державу на фронті.

Про це Андрій Садовий повідомив під час урочистого відкриття турне трьох "Золотих мʼячів", передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Ви надихали покоління людей. Я знаю, що дуже багато хлопців і дівчат, які сьогодні воюють, вони також надихаються вашими подвигами. Те, що ви сьогодні зібралися тут, у Львові. Я думаю, ця хвиля піде по всій Україні. Це сьогодні важливо, нам сьогодні важлива кожна перемога і бути з людьми, які робили неможливе. Тобто ви були є і будете нашими героями", — сказав Садовий.

Нагадаємо, експозиція трьох "Золотих м’ячів", які здобули українські футбольні зірки у 1975, 1986 та 2004 роках, стартувала 29 травня у Львові.

Надалі трофеї побачать мешканці ще десяти українських міст. Турне організовано з ініціативи компанії ROZETKA, яка відзначає своє 20-річчя. Проєкт має на меті надихнути молодь на спортивні звершення та підтримати благодійні ініціативи.

Також нещодавно Андрій Садовий розповів про оновлений меморіал героям війни у Львові.