Садового обвинили в "наведении" ракет на Львов — мэр ответил

Садового обвинили в "наведении" ракет на Львов — мэр ответил

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 20:13
Обстрел Львова 5 октября — Андрей Садовый ответил на фейки в TikTok
Андрей Садовый. Фото: Украинская правда

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на волну фейковых видео в TikTok, в которых его обвиняют в якобы "наведении российских ракет" на город. Он отметил, что эти ролики являются частью российской пропаганды и призвал горожан не верить дезинформации.

Об этом мэр сообщил в своем Telegram в понедельник, 7 октября.

Читайте также:

Садовый ответил на фейковые видео

По словам Садового, пропагандисты распространяют смонтированные ролики, где утверждается, что именно мэр "навел ракеты на город".

"Русня через TikTok пробует набросить на меня ложь.
Распространяют искусственно сгенерированные видео, где обвиняют в том, что якобы Садовый "навел" ракеты на Львов. Не самые умные из нас это лайкают и распространяют. Верю, что многие уже устали и таким образом пытаются найти виновного. Если следовать этой логике, то какой тогда смысл в прилетах по садикам, школам, автобусам, селу вблизи Львова?", — отметил Садовый.

Он подчеркнул, что верить словам россиян - это ошибка, и в 2025 году украинцы должны это четко осознать. Мэр призвал львовян быть рассудительными, не распространять дезинформацию и не поддаваться на провокации.

"Будьте мудрыми. Не распространяйте российскую пропаганду и не ссорьтесь. Они этого только и хотят", — добавил мэр.

Андрій Садовий прокоментував фейки у мережі
Заявление Андрея Садового. Фото: скриншот сообщения из Telegram

Напомним, в ночь на 5 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Львов — Андрей Садовый сообщил о последствиях обстрела.

Кроме того, мэр Львова сделал важное заявление относительно дальнейших российских атак по городу.

Львов фейки обстрелы Андрей Садовый соцсети
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
