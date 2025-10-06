Андрій Садовий. Фото: Українська правда

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на хвилю фейкових відео у TikTok, у яких його звинувачують у нібито "наведенні російських ракет" на місто. Він наголосив, що ці ролики є частиною російської пропаганди та закликав містян не вірити дезінформації.

Про це мер повідомив у своєму Telegram у понеділок, 7 жовтня.

Садовий відповів на фейкові відео

За словами Садового, пропагандисти поширюють змонтовані ролики, де стверджується, що саме мер "навів ракети на місто".

"Русня через TikTok пробує накинути на мене брехню.

Поширюють штучно згенеровані відео, де звинувачують у тому, що нібито Садовий "навів" ракети на Львів. Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірю, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова?" — зазначив Садовий.

Він наголосив, що вірити словам росіян — це помилка, і в 2025 році українці мають це чітко усвідомити. Мер закликав львів'ян бути розважливими, не поширювати дезінформацію та не піддаватися на провокації.

"Будьте мудрими. Не поширюйте російську пропаганду й не сваріться. Вони цього тільки й хочуть", — додав мер.

Заява Андрія Садового. Фото: скриншот повідомлення з Telegram

