Отключение света во Львове — Садовый рассказал, какова ситуация

Во Львове удалось восстановить электроснабжение в больницах и обеспечить движение электротранспорта после ночных отключений. Однако из-за ситуации местные власти начали расследование с привлечением правоохранительных органов, СБУ и прокуратуры.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил в эфире День.LIVE.

Садовый рассказал о ситуации с электроснабжением

Мэр сообщил, что ряд базовых больниц города, а также центр помощи людям после плена, были отключены от электроэнергии и вынуждены работать на дизель-генераторах. Также из-за обесточивания тяговых подстанций несколько раз останавливался электротранспорт — трамваи и троллейбусы.

Садовый отметил, что руководители медицинских учреждений уже обратились в полицию с требованием открыть уголовное производство. В то же время городские власти привлекли Службу безопасности Украины и прокуратуру для установления лиц, ответственных за принятие такого решения.

"Наши руководители больниц направили письмо к руководителю полиции области, чтобы возбудили уголовное производство и выяснили фамилию человека, который дал команду отключить больницы. Люди должны знать своих "героев". Я переговорил с руководством СБУ и прокуратуры и думаю, что мы будем иметь информацию и этот сегодняшний кейс станет школой для многих людей по соблюдению закона", — сказал Садовый.

Впоследствии в своем Facebook мэр отметил, что вечером было полностью восстановлено электропитание медучреждений и обеспечено движение тарнспорта.

"Отключение транспорта и медицины — это не "графики", а нарушение. Электроснабжение восстановили. Трамваи и троллейбусы поехали. Пациенты угрозы не почувствовали - заработало резервное питание. Мы готовы к атакам. Но просто "вырубить рубильник" — недопустимо. Надеюсь, полиция разберется, кто дал такую команду", — подчеркнул Садовый.

Напомним, в ночь на 7 января во Львове был обесточен ряд больниц и приостановлено движение электротранспорта.

Ранее Андрей Садовый резко отреагировал на распоряжение об отключении критических объектов.