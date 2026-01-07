Відео
Відео

Садовий розповів про ситуацію у Львові після нічних відключень

Садовий розповів про ситуацію у Львові після нічних відключень

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 22:04
Відключення світла у Львові — Садовий розповів, яка ситуація
Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

У Львові вдалося відновити електропостачання у лікарнях та забезпечити рух електротранспорту після нічних відключень. Однак через ситуацію місцева влада розпочала розслідування із залученням правоохоронних органів, СБУ та прокуратури.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий заявив в ефірі День.LIVE.

Садовий розповів про ситуацію з електропостачанням

Мер повідомив, що низка базових лікарень міста, а також центр допомоги людям після полону, були відключені від електроенергії та змушені працювати на дизель-генераторах. Також через знеструмлення тягових підстанцій декілька разів зупинявся електротранспорт — трамваї та тролейбуси.

Садовий зазначив, що керівники медичних закладів уже звернулися до поліції з вимогою відкрити кримінальне провадження. Водночас міська влада залучила Службу безпеки України та прокуратуру для встановлення осіб, відповідальних за ухвалення такого рішення.

"Наші керівники лікарень скерували листа до керівника поліції області, щоб порушили кримінальне провадження та з'ясували прізвище людини, яка дала команду відключити лікарні. Люди мають знати своїх "героїв". Я переговорив з керівництвом СБУ та прокуратури і думаю, що ми будемо мати інформацію і цей сьогоднішній кейс стане школою для багатьох людей щодо дотримання закону", — сказав Садовий.

Згодом у своєму Facebook мер зазначив, що ввечері було повністю відновлено електроживлення медзакладів та забезпечено рух тарнспорту.

"Відключення транспорту й медицини — це не "графіки", а порушення. Електропостачання відновили. Трамваї й тролейбуси поїхали. Пацієнти загрози не відчули — запрацювало резервне живлення. Ми готові до атак. Але просто "вирубати рубильник" — недопустимо. Сподіваюсь, поліція розбереться, хто дав таку команду", — наголосив Садовий.

Нагадаємо, в ніч проти 7 січня у Львові було знеструмлено низку лікарень та призупинено рух електротранспорту.

Раніше Андрій Садовий різко відреагував на розпорядження про відключення критичних об'єктів.

Львів електроенергія Андрій Садовий розслідування відключення світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
