Садовый щемяще поздравил жену с Днем ангела и замиловал фото

Садовый щемяще поздравил жену с Днем ангела и замиловал фото

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 17:21
обновлено: 17:21
Андрей Садовый трогательно поздравил жену Екатерину с Днем ангела
Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый щемяще поздравил свою жену Екатерину с Днем ангела. Кроме того, он поделился совместным фото.

Соответствующий пост Андрей Садовый обнародовал в Facebook.

Читайте также:

Садовый поздравил жену с Днем ангела

"Чтобы поздравить жену с Днем ангела, ее сначала надо найти. Где бы вы думали? Наши ребята в Unbroken уже учат колядки, потому что скоро Рождество. Там и нашел", — отметил Садовый.

Андрій Садовий з дружиною
Андрей Садовый с женой Екатериной. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Он поздравил всех Екатерин с праздником.

null
Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, Садовый высказался относительно споров, которые возникли вокруг новых современных скульптур в городе. Он подчеркнул, что искусство призвано пробуждать эмоции.

Ранее Садовый подарил мэру Вашингтона Мюриэл Баузер украшение, которое сделала мать украинского воина.

Львов фото Андрей Садовый жена праздник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
