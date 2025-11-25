Андрей Садовый трогательно поздравил жену Екатерину с Днем ангела

Садовый щемяще поздравил жену с Днем ангела и замиловал фото
Мэр Львова Андрей Садовый щемяще поздравил свою жену Екатерину с Днем ангела. Кроме того, он поделился совместным фото.
Соответствующий пост Андрей Садовый обнародовал в Facebook.
Садовый поздравил жену с Днем ангела
"Чтобы поздравить жену с Днем ангела, ее сначала надо найти. Где бы вы думали? Наши ребята в Unbroken уже учат колядки, потому что скоро Рождество. Там и нашел", — отметил Садовый.
Он поздравил всех Екатерин с праздником.
