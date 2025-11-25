Андрій Садовий зворушливо привітав дружину Катерину з Днем ангела

Садовий щемливо привітав дружину з Днем ангела й замилував фото
Мер Львова Андрій Садовий щемливо привітав свою дружину Катерину з Днем ангела. Крім того, він поділився спільним фото.
Відповідний допис Андрій Садовий оприлюднив у Facebook.
Садовий привітав дружину з Днем ангела
"Щоб привітати дружину з Днем ангела, її спершу треба знайти. Де б ви думали? Наші хлопці й дівчата в Unbroken вже вчать колядки, бо скоро Різдво. Там і знайшов", — зазначив Садовий.
Він привітав усіх Катерин зі святом.
