Садовий щемливо привітав дружину з Днем ангела й замилував фото

Дата публікації: 25 листопада 2025 17:21
Андрій Садовий зворушливо привітав дружину Катерину з Днем ангела
Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий щемливо привітав свою дружину Катерину з Днем ангела. Крім того, він поділився спільним фото.

Відповідний допис Андрій Садовий оприлюднив у Facebook.

Садовий привітав дружину з Днем ангела

"Щоб привітати дружину з Днем ангела, її спершу треба знайти.  Де б ви думали? Наші хлопці й дівчата в Unbroken вже вчать колядки, бо скоро Різдво. Там і знайшов", — зазначив Садовий.

Андрій Садовий з дружиною
Андрій Садовий із дружиною Катериною. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Він привітав усіх Катерин зі святом.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Садовий висловився щодо суперечок, які виникли довкола нових сучасних скульптур у місті. Він підкреслив, що мистецтво покликане пробуджувати емоції.

Раніше Садовий подарував меру Вашингтона Мюріел Баузер прикрасу, яку зробила матір українського воїна.

Львів фото Андрій Садовий дружина свято
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
