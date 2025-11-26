Во Львове могут поднять тариф на воду - Садовый

Андрей Садовый. Фото: Украинская правда

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что городу необходимо повысить тариф на водоснабжение. Нынешнего уровня оплаты недостаточно для замены устаревших сетей.

Об этом он рассказал в интервью hromadske.

По словам Садового, во Львове тариф на воду сейчас составляет около 18 гривен, тогда как в соседнем Городке цена достигает 75 гривен.

Он отметил, что меньшие города имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, поэтому Городок покупает львовскую воду и продает ее по значительно более высокой цене. В то же время Львов, по его словам, ограничен государственными регуляциями.

Мэр подчеркнул, что государство полностью контролирует формирование тарифов на тепло и воду, а большая часть расходов на водоснабжение сейчас приходится на оплату электроэнергии. При таких условиях, пояснил он, средств на обновление сетей просто не остается.

Садовый также обратил внимание на несправедливость единого тарифа для всех потребителей - независимо от материального положения.

"Я считаю, что должен быть тариф честный. Тариф во Львове должен быть минимум вдвое больше, но не так, как в Городке. Людям, которые имеют финансовые проблемы, можно давать субсидии. Но богатые должны платить", — считает Садовый.

