У Львові можуть підняти тариф на воду - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місту необхідно підвищити тариф на водопостачання. Нинішнього рівня оплати недостатньо для заміни застарілих мереж.

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.

За словами Садового, у Львові тариф на воду зараз становить близько 18 гривень, тоді як у сусідньому Городку ціна сягає 75 гривень.

Він наголосив, що менші міста мають право самостійно встановлювати тарифи, тож Городок купує львівську воду і продає її за значно вищою ціною. Водночас Львів, за його словами, обмежений державними регуляціями.

Мер підкреслив, що держава повністю контролює формування тарифів на тепло й воду, а більша частина витрат на водопостачання нині припадає на оплату електроенергії. За таких умов, пояснив він, коштів на оновлення мереж просто не залишається.

Садовий також звернув увагу на несправедливість єдиного тарифу для всіх споживачів — незалежно від матеріального становища.

"Я вважаю, що має бути тариф чесний. Тариф у Львові має бути мінімум удвічі більше, але не так, як у Городку. Людям, які мають фінансові проблеми, можна давати субсидії. Але багаті мають платити", — вважає Садовий.

