Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий заявив про необхідність підняти тариф на воду у Львові

Садовий заявив про необхідність підняти тариф на воду у Львові

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 18:25
Оновлено: 18:25
У Львові можуть підняти тариф на воду - Садовий
Андрій Садовий. Фото: Українська правда

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місту необхідно підвищити тариф на водопостачання. Нинішнього рівня оплати недостатньо для заміни застарілих мереж.

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.

Реклама
Читайте також:

У Львові можуть підняти тариф на воду

За словами Садового, у Львові тариф на воду зараз становить близько 18 гривень, тоді як у сусідньому Городку ціна сягає 75 гривень.

Він наголосив, що менші міста мають право самостійно встановлювати тарифи, тож Городок купує львівську воду і продає її за значно вищою ціною. Водночас Львів, за його словами, обмежений державними регуляціями.

Мер підкреслив, що держава повністю контролює формування тарифів на тепло й воду, а більша частина витрат на водопостачання нині припадає на оплату електроенергії. За таких умов, пояснив він, коштів на оновлення мереж просто не залишається.

Садовий також звернув увагу на несправедливість єдиного тарифу для всіх споживачів — незалежно від матеріального становища. 

"Я вважаю, що має бути тариф чесний. Тариф у Львові має бути мінімум удвічі більше, але не так, як у Городку. Людям, які мають фінансові проблеми, можна давати субсидії. Але багаті мають платити", — вважає Садовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна набрати воду у Львові під час аварії на водопроводі.

Також ми розповідали про те, як у Львові триває підготовка до зими. Містяни шукають методи, аби легше пережити її без тепла.

комунальні послуги Львів водопостачання вода Андрій Садовий
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації