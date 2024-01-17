СБУ провела обыски во Львовской ОВА — что известно
В одном из департаментов Львовской ОВА сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски. Они проходили в рамках уголовного производства по государственным закупкам.
Об этом идет речь на сайте Львовской ОВА.
Обыски во Львовской ОВА
"15 января в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации работники УСБУ во Львовской области проводили следственные действия в рамках уголовного производства по возможной противоправной деятельности одного из поставщиков средств защиты", — говорится в сообщении.
СБУ проверяют закупки средств защиты, которые провел департамент для пополнения регионального резерва. В то же время, какой именно поставщик подразумевается, неизвестно.
Напомним, в конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.
Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к хищению более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевич получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.
В свою очередь, Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями, а правоохранители арестовали его имущество.
Также Государственное бюро расследований за процессуальное руководство Офиса генпрокурора объявило еще одно подозрение скандальному бизнесмену Игорю Гринкевичу. В настоящее время он находится в СИЗО.
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