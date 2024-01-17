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СБУ провела обыски во Львовской ОВА — что известно

17 января 2024 18:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
СБУ провела обыски во Львовской ОВА — что известно
Здание Львовской ОВА. Фото иллюстративное: Львовская ОВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В одном из департаментов Львовской ОВА сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски. Они проходили в рамках уголовного производства по государственным закупкам.

Об этом идет речь на сайте Львовской ОВА.

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"15 января в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации работники УСБУ во Львовской области проводили следственные действия в рамках уголовного производства по возможной противоправной деятельности одного из поставщиков средств защиты", — говорится в сообщении.

СБУ проверяют закупки средств защиты, которые провел департамент для пополнения регионального резерва. В то же время, какой именно поставщик подразумевается, неизвестно.

Напомним, в конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к хищению более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевич получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

В свою очередь, Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями, а правоохранители арестовали его имущество.

Также Государственное бюро расследований за процессуальное руководство Офиса генпрокурора объявило еще одно подозрение скандальному бизнесмену Игорю Гринкевичу. В настоящее время он находится в СИЗО.

СБУ
обыски
коррупция
Львов
Львовская область
Львовская ОГА

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