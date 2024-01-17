СБУ провела обшуки у Львівській ОВА — що відомо

Будівля Львівської ОВА. Фото ілюстративне: Львівська ОВА

В одному з департаментів Львівської ОВА співробітники Служби безпеки України проводили обшуки. Вони відбувалися в межах кримінального провадження щодо державних закупівель.

Про це йдеться на сайті Львівської ОВА.

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"15 січня у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації працівники УСБУ у Львівській області проводили слідчі дії в межах кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ перевіряють закупівлі засобів захисту, які провів департамент для поповнення регіонального резерву. Водночас, який саме постачальник мається на увазі, невідомо.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Крім того, родина бізнесмена та сам Ігор Гринкевич, ймовірно, причетні до розкрадання понад мільярда гривень. Ці гроші планувалося виділити на потреби українських військових, а саме на одяг для воїнів. Тому три компанії Гринкевичів отримали від Міноборони півтора мільярда гривень для того, щоб вони постачали одяг для військових.

Своєю чергою, Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами, а правоохоронці заарештували його майно.

Також Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора оголосило ще одну підозру скандальному бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Наразі він перебуває у СІЗО.